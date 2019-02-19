Названы победители первой Премии «Серебряный Лучник — Северо-Запад»

Конкурс проводился в пяти проектных номинациях. По результатам заочного этапа в финал вышли 22 участника из Петербурга, Калининграда, Архангельска и Великого Новгорода. Они выступили перед членами жюри и профессиональным сообществом.

—Премия напомнила о том, что общественные связи — не одна из форм рекламы, как мы привыкли думать, а инструменты вовлечения людей в разнообразные процессы, в том числе весьма важные: в помощь друг другу, в уборку мусора, в чтение книг Тургенева, в путешествия по Леноболасти... Было неожиданно узнать, что технологии общественных связей подчас используются по прямому назначению, — отметила шеф-редактор РБК Петербург Елена Кром.

Наибольшее количество проектов по итогам 2018 года было представлено в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Победителями первой Премии «Серебряный Лучник — Северо-Запад» стали:

«Корпоративные коммуникации»

«Кубок Конфедераций и Чемпионат Мира. Качество связи МегаФона», Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон»

«Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

«Философия ЖИВИ для сотрудников», ГК «Ленстройтрест»

«Развитие и продвижение территорий»

«Военно-исторические фестивали «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия», Творческое объединение «Забытый подвиг»

«Корпоративная социальная ответственность и благотворительность»

«Родники Ленобласти», «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»

«Digital коммуникации»

«Открывая Ленобласть», Газета «Metro Санкт-Петербург»

Специальный приз жюри

Экологический проект «Чистые игры», НКО «Межрегиональная общественная организация экологического и патриотического просвещения «Чистые Игры»

Гран-при

«Страна других. Дети», Медиагруппа «Западная пресса».