Названы победители первой Премии «Серебряный Лучник — Северо-Запад»
Конкурс проводился в пяти проектных номинациях. По результатам заочного этапа в финал вышли 22 участника из Петербурга, Калининграда, Архангельска и Великого Новгорода. Они выступили перед членами жюри и профессиональным сообществом.
—Премия напомнила о том, что общественные связи — не одна из форм рекламы, как мы привыкли думать, а инструменты вовлечения людей в разнообразные процессы, в том числе весьма важные: в помощь друг другу, в уборку мусора, в чтение книг Тургенева, в путешествия по Леноболасти... Было неожиданно узнать, что технологии общественных связей подчас используются по прямому назначению, — отметила шеф-редактор РБК Петербург Елена Кром.
Наибольшее количество проектов по итогам 2018 года было представлено в номинации «Развитие и продвижение территорий».
Победителями первой Премии «Серебряный Лучник — Северо-Запад» стали:
«Корпоративные коммуникации»
«Кубок Конфедераций и Чемпионат Мира. Качество связи МегаФона», Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон»
«Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»
«Философия ЖИВИ для сотрудников», ГК «Ленстройтрест»
«Развитие и продвижение территорий»
«Военно-исторические фестивали «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия», Творческое объединение «Забытый подвиг»
«Корпоративная социальная ответственность и благотворительность»
«Родники Ленобласти», «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»
«Digital коммуникации»
«Открывая Ленобласть», Газета «Metro Санкт-Петербург»
Специальный приз жюри
Экологический проект «Чистые игры», НКО «Межрегиональная общественная организация экологического и патриотического просвещения «Чистые Игры»
Гран-при
«Страна других. Дети», Медиагруппа «Западная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU