2019-02-22T11:02:26+03:00
Досуг

Мюзикл «Лолита» покажут в Театре «ЛДМ. Новая сцена» 22 - 24 февраля

Эта постановка - одна из самых эффектных в коллекции продюсерского коллектива
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В представлении заняты почти 70 артистов.В представлении заняты почти 70 артистов.
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«Лолита»

Новое захватывающее представление от нашумевшего продюсерского коллектива Makers Lab. В основу сюжета мюзикла лег рассказ английской писательницы Кристин Хэнкок «Лолита 1916». События разворачиваются зимой 1916 года. Поезд, следующий по маршруту «Царское село – Санкт-Петербург», терпит крушение. После катастрофы пассажиры знакомятся между собой. Английский разведчик Освальд Райнер влюбляется в 13-летнюю дочь художника, а Григорий Распутин лечит пострадавшую в аварии фрейлину императрицы Александры Федоровны Анна Вырубову. Как эти события повлияют на историю страны и почему приведут к крушению царского режима в России? Авторы спектакля представят собственную трактовку исторических событий, в центре которых оказывается юная Лолита.

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В представлении заняты почти 70 артистов. Для усиления «бродвейского» звучания несколько композиций нового мюзикла записал американец Джоэл Силл, саундпродюсер фильмов «Форрест Гамп» и «Терминатор». Удивят зрителей и декорации. На сцене появится не только поезд, но и гигантская инсталляция с головой Распутина, составленная художником из лоскутков.

Где: театр «ЛДМ. Новая сцена», улица Профессора Попова, 47.

Когда: 22-24 февраля.

Рецензия на мюзикл Лолита

ИСТОЧНИК KP.RU

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