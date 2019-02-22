Когда макияж - произведение искусства: Визажист из Петербурга воссоздает на лице картины Климта и Ван Гога

Косметичке петербурженки Бронеславы Обидняковой позавидует любая девушка. Чего там только нет: яркие пигменты, палетки с тенями, цветные подводки, хайлайтеры, консилеры и контуринги. Все это богатство – далеко не женский каприз, а художественные инструменты, которыми Бронеслава создает, а, точнее, воссоздает произведения искусства.

ЛЮДИ РЕАГИРУЮТ ПО-РАЗНОМУ

Визажем Бронеслава Обиднякова увлеклась около десяти лет назад, но лишь год назад – профессионально. Примерно тогда же возникла тяга к экспериментам. В своем макияже петербурженка не боится использовать блестки, пайетки, бусины или поталь (имитация сусального золота – прим.ред.). На работы Бронеславы люди реагируют по-разному. Как признается сама автор, чаще всего на их лицах читается «приятное удивление». По ее словам, большинство людей привыкли простому макияжу – с тушью на ресницах и помадой на губах.

broneslava666arnoldovna Люблю 2 слова: эфиопия и негритянка. Негритянка - потому что стойкая ассоциация с любимой Наоми Кэмпбелл, Эфиопия - потому что сочетание звуков приятное, дочь так назову.

- Многим непривычно, когда что-то идет вразрез с их понятием о макияже, - рассказала «КП» - Петербург» девушка. - Но моя цель - донести, что не нужно бояться яркого макияжа. Главное в нем техника и вкус. Тогда он не будет вызывать негативные эмоции.

Недавно девушка удивила своих подписчиков новой работой. На своем лице она воссоздала известную картину австрийского художника Густава Климта. Идея пришла внезапно.

- Я фанат культуры Древней Греции, Древнего Египта, Херсонеса и Древнего Рима. Поэтому Климт был первым: он использовал в своих картинах египетские, греческие и византийские декоративные элементы, - объясняет визажист. - Картину «Поцелуй» Густав создал после визита в Венецию, вдохновленный византийской живописью. Как мы помним из истории - византийское искусство возникло после распада Римской империи и включало в себя культуру Древней Греции, которую я так люблю. К тому же, не смогла пройти мимо колористики, потому что мой любимый цвет – желтый.

Бронеслава в образе художницы Фриды Кало. Фото: instagram.com/broneslava666arnoldovna/

СЛЕДУЮЩИЙ – ПИКАССО И МАГРИТТ

Следующей на очереди была картина Ван Гога. Причем, сразу два его произведения – «Звездная ночь» и «Подсолнухи». На то, чтобы воплотить задумку в жизнь, Бронеслава тратит один-два часа. Продолжительность «сеанса» зависит от сложности и материалов, которые она использует в процессе преображения.

Макияж, навеянный произведениями Ван Гога. Фото: instagram.com/broneslava666arnoldovna/

- На Густава ушло около двух, но я отвлекалась на кофе с бутербродами, поэтому могло меньше уйти, - улыбается автор «картин». – Это несложно, главное понимать, какие продукты нужны тебе в реализации твоей идеи. Я люблю пробовать новое. Считаю, что творчество не может рождаться в статике, оно живет в движении и экспериментах.

В ближайшее время Бронеслава намерена обратиться к творчеству Пабло Пикассо, Рене Магритта, Амадео Модильяни, Жана-Мишеля Баския. Следить за новыми работами можно на ее страничке в Инстаграм.