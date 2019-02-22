Жить в центре Петербурга и шагать в ногу со временем

В ПОИСКАХ ИДЕАЛА

Петербург для каждого свой. Для одних это музеи и дворцы, другие ценят современные решения, которые изменили город. Кто-то едет сюда за особой атмосферой, а кому-то важнее безграничные возможности для развития и карьерного роста. Люди разные, но кое-что их все-таки объединяет: желание иметь дом, в котором чувствуешь себя комфортно и в безопасности. Место, которое помогает восстановить силы и дает положительные эмоции, но, если нужно, легко отпускает в центр неспящего города. Такое, как квартира в квартале «Галактика».

Проект, который возводит компания «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), находится в самом центре Петербурга, вблизи Московского проспекта. Жилые корпуса «Галактики» расположились на территории сразу двух районов с богатой историей - Адмиралтейского и Московского. Рядом находятся три станции метро - «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота», а также проходят крупные городские магистрали: Московский проспект, набережная Обводного канала и Митрофаньевское шоссе. Это значит, что новоселам не придется тратить время на поездки в центр ради настоящей атмосферы Петербурга. Театры, музеи, выставочные и концертные залы, рестораны, бары - все это под рукой. Если же захочется уединения и тишины, тщательно проработанная концепция квартала в этом поможет. Жилые корпуса комплекса скрыты от оживленных магистралей внутри квартала, и ничто не помешает его обитателям расслабиться и отдохнуть после насыщенного дня.

«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Жителям «Галактики» не придется ломать голову, как пристроить ребенка в детский сад, - на территории квартала уже открылись три садика. Со временем внутренняя инфраструктура станет еще насыщеннее: появятся новые детские сады, современные школы, кабинеты врачей общей практики На первых этажах жилых домов откроются магазины, салоны красоты, аптеки, отделения банков. При желании новоселы всегда смогут воспользоваться уже существующей инфраструктурой центральных районов города: по соседству с новыми домами есть множество торгово-развлекательных центров, гипермаркетов.

Также территория квартала предусматривает создание зеленой зоны с пешеходными дорожками, местами отдыха для детей и взрослых.

СЕКРЕТ УНИКАЛЬНОСТИ

О преимуществах жизни в «Галактике» можно говорить долго. Это и уникальное расположение, и превосходная транспортная доступность, и качественное строительство от «Эталон-ЛенСпецСМУ». Так, квартал «Галактика» строится по надежной кирпично-монолитной технологии с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. Инновационные технические решения применяются не только во время строительно-монтажных работ, но и при создании инженерной «начинки» зданий.

А еще «Галактика» выделяется своей сбалансированной квартирографией: здесь есть квартиры с разнообразными и эргономичными планировками. Покупатели могут выбрать квартиры разного метража и конфигурации - от компактных студий до просторных трехкомнатных. Планировки продуманы с особой тщательностью, что позволит будущим жильцам функционально организовать окружающее пространство. Светлые и просторные комнаты, удобные кухни, остекленные балконы создадут уют и комфорт для разных по составу семей.

Но не только это делает «Галактику» поистине уникальной и неповторимой. Вряд ли в ближайшие десятилетия в центре Петербурга появится проект, способный предложить покупателю возможность жить в современном доме и иметь рядом то, за чем в Северную столицу едут туристы со всего мира.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте lenspecsmu.ru