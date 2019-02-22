Как живете, новоселы

В любом списке советов, как правильно выбирать квартиру, непременно встречается такой: «Побывайте в уже сданных комплексах застройщика, посмотрите, как выглядят его проекты в реальности». Мы и сами не раз советовали читателям этот способ, а сейчас решили им воспользоваться. И отправились в народ. Точнее, в новостройки Петербурга. Прогулялись среди жилых корпусов, оценили дворы и, конечно, пообщались с новоселами.

Пешком до Невского и Петроградки

Отправной точкой нашего маршрута стал жилой комплекс «Самоцветы» на Васильевском острове (застройщик - компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Во-первых, очень хотелось посмотреть, как новостройка вписалась в историческое окружение одного из самых престижных районов Петербурга. Во-вторых, было интересно узнать о благоустройстве и инфраструктуре нового комплекса.

ЖК «Самоцветы» находится на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки. Несмотря на то что это новый дом и современная архитектура, комплекс выглядит органичным вкраплением в ряду своих соседей. Его фасады гармонично вписались в окружающую застройку и как бы продолжают ее. При этом десятиэтажные корпуса (всего их четыре) расположены так, что внутри двора довольно тихо и спокойно. Даже не скажешь, что находишься практически в сердце Петербурга.

- Именно поэтому мы с мужем этот комплекс и выбрали. До набережных, Невского проспекта и Петроградки рукой подать. В хорошую погоду мы доходим до них пешком, - рассказала нам одна из жительниц дома Екатерина. - В то же время здесь очень уютно, можно гулять и отдыхать прямо на территории комплекса.

Екатерина с сынишкой живут в «Самоцветах» уже больше года.Фото: Артем КИЛЬКИН

Васильевский остров Екатерина знает и любит - жила здесь, пока училась в университете. Потом уехала работать в Москву, но жить всегда мечтала в Петербурге и обязательно в центре, на Ваське. Когда вместе с мужем решили покупать квартиру, то уже знали, где она будет находиться.

- Выбирали тщательно. Много вариантов сравнивали. Этот устроил по соотношению «цена - качество». Когда дом сдали, мы даже вызывали независимого эксперта, чтобы принять квартиру. Нареканий к застройщику не оказалось, - продолжает петербурженка.

Екатерина с мужем и сыном живут в «Самоцветах» уже больше года и за это время ни разу не пожалели, что выбрали именно эту новостройку. Историй из серии «мосты развели, а я остался» вспомнить не могут, потому что после запуска Западного скоростного диаметра добраться до дома можно без пробок в любое время суток.

ЖК «Самоцветы» сдан и заселен, хотя некоторые жильцы еще делают ремонт. На первых этажах домов работают магазины, во дворе радуют глаз яркие детские площадки, к услугам автомобилистов автоматизированный паркинг.

- Быстрее бы деревья подросли, которые здесь недавно посадили, тогда будет еще уютнее, - улыбается Екатерина.

Жизнь на природе в черте города

Наш следующий адрес - новый жилой район «Юнтолово» в северо-западной части Приморского района (застройщик - компания «Главстрой Санкт-Петербург»). Около получаса езды от станции метро «Беговая» на маршрутке или пятнадцать минут на автомобиле, и вот он - квартал, расположенный недалеко от Финского залива по соседству со знаменитым природным заповедником - Юнтоловским заказником. И почему-то сразу же - то ли из-за того, что тебя окружают невысокие дома, то ли из-за ощущения, что ты за городом, - всплывают воспоминания о детстве, когда все было так просто, понятно, спокойно. Собственно, таким новый микрорайон и выглядит: уютным, мирным и очень зеленым. Идеальным для семей с детьми и любителей природы. Правда, нам он сначала показался несколько обособленным.

- Вы здесь впервые? Вот поэтому так и думаете! На самом деле все, кто сюда переезжает, очень быстро понимают преимущества, - уверили нас местные жительницы Елена и Вера. - Рядом заповедник - хоть гуляй, хоть спортом занимайся. До ближайшей станции метро ехать недолго. Мы, например, до работы за двадцать минут добираемся. По сути, живешь за городом, но с городской пропиской.

Елена и Вера переехали в новый комплекс из Ольгино.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в ЖК «Юнтолово» построено и введено в эксплуатацию три очереди проекта - это 25 жилых корпусов. Дома в основном средне- и малоэтажные, расположены на комфортном расстоянии друг от друга. Места, чтобы поставить машину рядом с домом (и при этом не помешать пешеходам и другим автомобилистам), хватает. Рядом, кстати, выезд на КАД и ЗСД - очень удобно.

- На работу, конечно, приходится ездить в город, но для меня это привычно, потому что я раньше жила в Ольгино, - продолжает Елена. - Соседи, которые переехали сюда из других городских районов, на дорогу тратят побольше времени, зато говорят, хоть с парковкой нет проблем.

В принципе в «Юнтолово» уже можно жить вполне самодостаточно: открылись магазины, есть аптеки, офис врачей общей практики. Новоселы с детьми могут устроить их в местный садик или школу - они уже работают. В этом году должен открыться еще один детский сад, готовится и строительство новых садов и школ.

Всего на территории ЖК «Юнтолово» планируется построить 2,2 млн квадратных метров жилья, новую социальную и торговую инфраструктуру. И перспективы у этого проекта очень и очень неплохие. Хотя бы благодаря его близости к «Лахта центру», который станет новой зоной деловой активности Петербурга. Город официально обещает открытие в Юнтолово своей станции метро, пусть и не раньше 2030 года.

Новый взгляд на Мурино

Все уже привыкли к тому, что, когда говорят о пригородах-муравейниках, имеют в виду прежде всего новые кварталы в Шушарах и, конечно, в районах Мурино - Новое Девяткино. Хотя и на этих территориях можно найти по-хорошему впечатляющие проекты.

Например, ЖК «Старая крепость» (застройщик - ГК «РосСтройИнвест») сложно не заметить. На фоне подавляющей части областных новостроек этот комплекс выглядит очень стильно. Внешне он действительно напоминает крепость. И ассоциируется скорее с каким-нибудь историческим районом Петербурга, чем с новым кварталом. Может, благодаря отделке фасадов (их верхняя часть выполнена в традициях опорных башен старинных русских крепостей), а может, из-за закрытых дворов, попасть в которые могут только жители дома (парковки расположены рядом с комплексом). А если подумать, в масштабах района Мурино ЖК «Старая крепость» и правда расположен в самом что ни на есть историческом центре - напротив администрации района. Место обжитое, с развитой инфраструктурой и обилием зелени.

- Когда я искала новую квартиру, то сразу рассматривала Мурино. Мне это место нравится. Но вот жилые комплексы здесь сильно отличаются, поэтому выбирала и сравнивала довольно долго, - рассказала нам жительница «Старой крепости» Елена. - Зато сейчас с уверенностью могу сказать, что именно этот комплекс идеален и для тех, кто хочет жить поближе к природе, и для заядлых горожан.

Елена поделилась своими наблюдениями: до станции метро «Девяткино» всего полтора километра - в хорошую погоду 20-25 минут пешком. Торопитесь? Напротив комплекса расположены автобусные остановки, откуда доехать до метро на регулярных автобусах и маршрутках можно за 5 минут. В городе транспортный коллапс? От платформы Девяткино, которая неподалеку, до Финляндского вокзала она доезжает за 20-30 минут.

- У меня детей нет, но я знаю, что рядом находится детский садик, есть школа. Кстати, «РосСтройИнвест» построил через реку Охту пешеходный мост - очень красивый и удобный. Соседи говорят, что теперь дорога в школу занимает у ребят меньше времени, но главное - она стала безопасной, - продолжает Елена.

Жительница ЖК «Старая крепость» Елена очень любит свой дом и считает, что это один из самых удачных проектов в Мурино.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЖК «Старая крепость» сдан и вовсю заселяется. На первом этаже уже работает гипермаркет «Лента», скоро откроется пекарня, другие магазины. А в перспективе прямо в комплексе появится культурно-образовательный центр, где взрослые и дети смогут найти себе занятие по интересам.