Конференция Sold Out 2019 - для тех, кто хочет организовывать крутые мероприятия!

Ожидается более 60 докладов, среди которых:

ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ «Как построить комьюнити в своей нише, чтобы продавать мероприятия долго, регулярно и выйти из конкуренции навсегда».

СЕРГЕЙ ФЕДЮНИН «До события 2 недели, но куплено три билета. Варианты спасения, почему так произошло и как избежать таких ситуаций в будущем».

ДМИТРИЙ КОТ «Тексты для сайтов мероприятий: что писать, чтобы поверили и пришли»

ОЛЬГА ЖУКОВА «10 правил и 5 ошибок построения телефонных продаж для ваших мероприятий».

ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВ «Поиск и работа с партнерами. Синергия брендов и медиа в спецпроектах».

НИКИТА КРАВЧЕНКО «Мероприятия, как способ привлечения клиентов: онлайн vs офлайн. Кейс eLama».

А также множество практических кейсов про организацию концертов и фестивалей, про оборудование для мероприятия, про продвижение ивентов и многое другое.

Кроме того, организаторы, как всегда, подготовят для посетителей множество активностей, направленных на нетворкинг и неформальное общение.

Кому будет интересно?

- Организаторам открытых мероприятий любых форматов.

- Представителям рекламных, PR и event-агентств.

- Малому, среднему и крупному бизнесу.

Когда состоится?

16-17 марта 2019 года, 10:00-19:00 – конференция.

18 марта – день воркшопов, где участники работают над своим проектом в небольших группах.

Где будет проходить?

- Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14 (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya).

- Онлайн-трансляция конференции – по всему миру.

Для наших читателей - скидка 500 рублей по промокоду soldoutconf. Купить билеты можно на сайте конференции