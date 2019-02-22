Конференция Sold Out 2019 - для тех, кто хочет организовывать крутые мероприятия!
Ожидается более 60 докладов, среди которых:
ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ «Как построить комьюнити в своей нише, чтобы продавать мероприятия долго, регулярно и выйти из конкуренции навсегда».
СЕРГЕЙ ФЕДЮНИН «До события 2 недели, но куплено три билета. Варианты спасения, почему так произошло и как избежать таких ситуаций в будущем».
ДМИТРИЙ КОТ «Тексты для сайтов мероприятий: что писать, чтобы поверили и пришли»
ОЛЬГА ЖУКОВА «10 правил и 5 ошибок построения телефонных продаж для ваших мероприятий».
ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВ «Поиск и работа с партнерами. Синергия брендов и медиа в спецпроектах».
НИКИТА КРАВЧЕНКО «Мероприятия, как способ привлечения клиентов: онлайн vs офлайн. Кейс eLama».
А также множество практических кейсов про организацию концертов и фестивалей, про оборудование для мероприятия, про продвижение ивентов и многое другое.
Кроме того, организаторы, как всегда, подготовят для посетителей множество активностей, направленных на нетворкинг и неформальное общение.
Кому будет интересно?
- Организаторам открытых мероприятий любых форматов.
- Представителям рекламных, PR и event-агентств.
- Малому, среднему и крупному бизнесу.
Когда состоится?
16-17 марта 2019 года, 10:00-19:00 – конференция.
18 марта – день воркшопов, где участники работают над своим проектом в небольших группах.
Где будет проходить?
- Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14 (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya).
- Онлайн-трансляция конференции – по всему миру.
Для наших читателей - скидка 500 рублей по промокоду soldoutconf. Купить билеты можно на сайте конференции
ИСТОЧНИК KP.RU