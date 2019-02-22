Не как у всех: самые интересные новостройки Петербурга

ЖК New Time: молодо и смело

О чем мечтает современный горожанин? Быть в центре событий, наслаждаться насыщенной жизнью мегаполиса. Но при этом иметь возможность в любой момент уединиться, чтобы восстановить силы и найти вдохновение для новых начинаний. И это вполне реально в жилом комплексе комфорт-класса NEW TIME, ведь над его концепцией работали молодые специалисты из московского бюро, которые точно знают, чего хотят их сверстники.

Чем NEW TIME может зацепить нынешнего покупателя, требовательного и разборчивого, кроме расположения в одном из самых уютных мест престижного Приморского района? Прежде всего своим внешним видом: остекленные торцы зданий устремлены ввысь, взгляд привлекают крупные формы фасада со вставками белого, серого и терракотового цветов и панорамные окна. Ах, какие виды открываются из них: на Лахту, Финский залив и Юнтоловский заказник (лесопарк находится совсем рядом с домом)!

ЖК «NEW TIME». АДРЕС: Приморский район, Глухарская улица (на пересечении Планерной и Глухарской улиц). ЗАСТРОЙЩИК: ГК «РосСтройИнвест». Фото: ГК «РосСтройИнвест».

Добраться от нового дома до центра будет легко: на выбор новоселам путь по ЗСД, кольцевой или общественный транспорт, который довезет до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня».

Чем еще интересен этот проект? Он, например, будет невысоким - предусмотрено всего тринадцать этажей. Квартиры получат много воздуха и света - застройщик увеличит размеры окон и высоту потолков. Молодым жильцам должно понравиться и то, что на всей территории комплекса будет бесплатный Wi-Fi.

А еще проектировщики очень тщательно проработали планировки квартир и заранее просчитали все варианты размещения мебели и бытовой техники - на кухне и в комнатах. В полузамкнутых дворах, свободных от автомобилей, появятся детские и спортивные площадки, места для «тихого» отдыха и велопарковки. Даже кровля паркинга станет местом для отдыха: ее озеленят и благоустроят. Кстати, и паркинги, и входы в парадные, а также лифтовые холлы на первом этаже и детские площадки оборудуют камерами видеонаблюдения.

ЖК «Эталон на Неве»: уникальные квартиры и открыточные виды

Представьте, что ваше утро начинается с ласкового прикосновения солнца, нежно заглядывающего в окно, бодрящего крика чаек и умиротворяющего плеска невских волн. А вечером вам поднимает настроение взгляд на волшебные силуэты Александро-Невской лавры и шпиль Петропавловской крепости, переливающийся золотым светом… Для кого-то это мечты, а для жильцов ЖК «Эталон на Неве» - реальность. Уникальное расположение жилого комплекса на первой береговой линии Невы позволяет покупателям квартир стать владельцами не только качественной недвижимости, но и эталонных «открыточных» видов Санкт-Петербурга.

ЖК «ЭТАЛОН НА НЕВЕ». АДРЕС: Невский район, проспект Обуховской Обороны, 70, корпус 2, литера Е. ЗАСТРОЙЩИК: «Эталон ЛенСпецСМУ». Фото: «Эталон ЛенСпецСМУ».

Летом владельцы видовых квартир смогут любоваться завораживающим зрелищем развода петербургских мостов не выходя из дома. Зимой - заснеженной речной гладью.

Проект «Эталон на Неве» - это сочетание современных форм, многоуровневой застройки и продуманного остекления, благодаря чему около 70 процентов квартир будет обладать уникальными видовыми характеристиками.

Современные архитектурные решения позволили разместить в жилом комплексе много квартир с террасами, лоджиями и балконами. А еще «Эталон на Неве» - жилой комплекс с редким форматом «городских вилл»: одно- и двухуровневых квартир, имеющих прямой вход и выход к придомовой территории. В том числе и на береговую линию Невы.

ЖК «LIFE-ЛЕСНАЯ»: для жизни и отдыха

Как вы думаете, можно ли жить рядом с историческим центром, метро и большим парком одновременно и чтобы в любой момент можно было легко добраться в любой район Петербурга и Ленобласти? Да еще чтобы в квартире был… камин! Да, если речь идет о ЖК «LIFE-Лесная». Квартал расположен совсем рядом с центром города и Петроградской стороной, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Лесная». Время в пути на автомобиле до центра города десять минут, до Петроградской стороны - пять. Также отсюда удобно будет добираться до аэропорта, морского и железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга. Ну а любители велопрогулок всего за пять минут смогут домчать до парка Лесотехнической академии - одного из самых живописных мест Санкт-Петербурга.

ЖК «LIFE-ЛЕСНАЯ». АДРЕС: Выборгский район, Новолитовская улица (пять минут ходьбы от станции метро «Лесная»). ЗАСТРОЙЩИК: ГК «Пионер». Фото: ГК «Пионер».

Отсутствие плотной застройки и невысокая этажность района, где строится квартал, создает невысокую нагрузку на инфраструктуру. Тем более с ней проблем нет: в этом районе расположено 140 образовательных учреждений, включая вузы, а еще 7 фитнес-клубов и 2 стадиона.

Жилой квартал «LIFE-Лесная» отличается невысокой этажностью (корпуса 10-13 этажей), европейской архитектурой, закрытой территорией дворов, детским садом внутри жилого квартала, теплым паркингом, а также интересными опциями - кладовыми вне квартир, чтобы освободить больше места в квартирах. Кстати, еще одна изюминка комплекса - не только его уникальное расположение, но и квартирография. Здесь, например, можно приобрести как традиционные квартиры с изолированными комнатами и кухней, так и востребованные варианты европланировок. В квартирах верхних этажей предусмотрена возможность установки камина.

Закрытая территория дворов, видеонаблюдение и системы контроля доступа обеспечат безопасность обитателей квартала. И, конечно же, здесь появятся места для отдыха, детские и спортивные площадки.

ЖК «ЮНТОЛОВО»: природа в черте города

Уютный, спокойный, зеленый, идеально подходящий как для активных людей, так и для семей с детьми - все это о новом жилом районе «Юнтолово». Он вошел в топ-5 наиболее масштабных строящихся проектов комплексного освоения территорий в России в 2018 году по итогам исследования портала «Единый реестр застройщиков». Домов малой и средней высотности здесь около 75 процентов.

ЖК «ЮНТОЛОВО». АДРЕС: северо- западная часть Приморского района Санкт-Петербурга. ЗАСТРОЙЩИК: «Главстрой Санкт- Петербург». Фото: «Главстрой Санкт- Петербург».

«Юнтолово» дарит своим обитателям уникальную возможность жить в окружении живой природы - рядом находятся Юнтоловский заказник, река Юнтоловка, озеро Лахтинский разлив, Финский залив, большой лес. И при этом пользоваться всеми преимуществами городской жизни: расположенные поблизости выезды на КАД и ЗСД, Приморское шоссе позволят легко и быстро добраться в любую точку Петербурга и области. Важно, что у новоселов останется городская «прописка», ведь комплекс находится в Приморском районе.

Сейчас в эксплуатацию введены три очереди проекта, состоящие из 25 жилых корпусов. В встроенных помещениях домов открыты магазины различного назначения. На территории работают детский сад и школа. Помимо жилья, здесь и дальше будут строиться новые детские сады, школы, медицинские учреждения и все необходимые объекты социального обслуживания населения.