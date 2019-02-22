Новостройки XXI века: как будет выглядеть новый Петербург

СЕКРЕТ ПЕТЕРБУРГСКОГО СТИЛЯ

Каких только домов не увидишь, гуляя по Петербургу. Барокко, эклектика, конструктивизм… Архитектурные стили трех столетий города на Неве гармонично сплелись на его улицах и проспектах. Каждое здание как машина времени: шаг вправо - и ты в парадном XVIII веке, три шага вперед - в бурном ХХ. И так легко увидеть не только фасады и портики, но и вкусы, традиции, жизнь разных веков. Да и как может быть по-другому: архитектура - это, пожалуй, самое наглядное отражение любой эпохи.

Что можно увидеть в ее зеркале сегодня? Стремление людей к гармонии, комфорту и уютной простоте. Желание, с одной стороны, чувствовать себя частью большого мира, а с другой - сохранить связь с Петербургом, не утратить «гений места».

Как зодчие XXI века исполняют эти желания, можно проследить на примере проектов Группы компаний «РосСтройИнвест». С момента своего основания этот застройщик сделал ставку на оригинальные архитектурные решения. И не прогадал.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Примеры актуальной для современного Петербурга архитектуры от компании «РосСтройИнвест» можно встретить в самых разных районах города. Более того, именно конкретные районы и кварталы чаще всего вдохновляют проектировщиков компании. Важно, чтобы дом «вписывался» в окружение, но при этом выглядел оригинально и привлекательно. И время показало, что это правильная тактика: петербуржцы хотят жить в таких домах.

Новый проект ГК «РосСтройИнвест», жилой комплекс New Time, строится в Приморском районе. И это действительно архитектура нового времени. Не совсем привычная для петербургского застройщика, но отражающая современные тенденции, когда жизнь не стоит на месте и важен каждый ее миг.

Внешний облик комплекса под стать названию - современный, уверенный, стильный. Наклонные торцы тринадцатиэтажных зданий вдоль Планерной улицы так и стремятся ввысь. Они обращены к Западному скоростному диаметру, указывая направление к центру Петербурга. Кстати, добраться отсюда до центра легко: на выбор новоселам путь по ЗСД, кольцевой или на общественном транспорте, который довезет до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня».

Другие приметы современной архитектуры: крупные формы фасада со вставками белого, серого и терракотового цветов и панорамные окна. А за окнами верхних этажей - великолепные виды Лахты, Финского залива и Юнтоловского заказника. На него, кстати, можно будет не только любоваться, но и гулять там: заказник находится совсем рядом с домом.

ВРЕМЯ КОМФОРТА

ЖК NEW TIME подарит своим жильцам атмосферу динамики, вдохновения и, конечно же, комфорта. Как раз то, что нужно современному обитателю мегаполиса.

Молодые люди могут приобрести в NEW TIME компактную студию, пары без детей - уютную «однушку», а тем, кто уже обзавелся семьей, подойдут двух-, трех- или четырехкомнатные квартиры. Новый ЖК строится в районе, где уже действуют спортивные комплексы, поликлиники, больницы, магазины и торгово-развлекательные центры. Ну а поскольку у ГК «РосСтройИнвест» есть собственные стандарты комфорта, то все самое необходимое у жильцов будет под рукой. Здесь построят детский сад, на первых этажах NEW TIME разместятся магазины, предприятия бытовых услуг. В полузамкнутых дворах, свободных от автомобилей, появятся детские и спортивные площадки, места для тихого отдыха и велопарковки.

Вписать новые проекты в сложившийся ансамбль Северной столицы - задача непростая. Но еще сложнее создавать новый архитектурный облик города, который спустя десятилетия станет историей. «РосСтройИнвесту» это удается: по концепции, внешнему виду и набору опций NEW TIME отлично впишется в динамичный Приморский район Петербурга и будет долго оставаться примером жилья нового времени.