«Экстрасенс» предсказала Бузовой замужество в 2020 году

Поклонники Ольги Бузовой хорошо знают, что певица уже давно живет одна и очень ждет своего принца на белом коне. Артистка тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом и его новую женитьбу, и рождение ребенка. Но сейчас у Бузовой сердце открыто для большой и светлой любви.

И эта самая большая любовь уже ждет Ольгу. Подписчица певицы в комментариях к ее фотографии уверенно заявила, что марш Мендельсона и белая фата уже совсем близко.

- Олюшка. В начале 2020 года ты выйдешь замуж, тебя ждет большая, искренняя любовь, - с уверенностью напророчила женщина.

На прием «экстрасенса» в комментариях обратила сама Ольга Бузова. Однако ей такое предсказание не очень понравилось. «Только в 2020?», - удивилась певица. Видимо, терпение самой известной холостячки российского шоуб-бизнеса подходит к концу.

Бузова замуж выйдет, но только в 2020 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Оля, не слушай этот бред про 2020 год. Это бред, - ринулись успокаивать любимую артистку подписчики Бузовой.

Насколько известно, звезда «Инстаграма», несмотря на все не радостные для нее предсказания, все равно верит в любовь. Об этом она во всеуслышание заявила 14 февраля, поздравляя всех с Днем святого Валентина. При этом с грустью добавив, что в этом году праздник ей пришлось встречать одной.

- Настанет тот день, когда я этот праздник буду отмечать вдвоем со своим любимым мужчиной. Появится тот, который преодолеет все мои страхи и тараканы, окутает меня любовью, - поделилась мечтами со своими поклонниками телеведущая.