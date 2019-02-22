5 вопросов о том, что ждет рынок новостроек в 2019 году

1. Что будет с ипотекой?

В середине прошлого года ипотечные ставки снизились до исторических минимумов, но уже осенью ипотека снова начала дорожать. Эксперты напоминают, что расценки выросли незначительно - с 9,4 до 10 процентов, и успокаивают: сильно волноваться не о чем. Хотя все будет зависеть от ситуации в экономике и решений Центробанка относительно ключевой ставки.

А вот сама процедура оформления кредита на покупку жилья может усложниться из-за ужесточения требований к банкам и заемщикам. В частности, с начала года Центробанк России повысил нормы резервирования для кредитов с первоначальным взносом ниже 20 процентов, и число таких предложений на рынке сразу начало уменьшаться. На подходе и другие инициативы. Сейчас, чтобы взять ипотеку, потенциальный заемщик должен будет еще больше зарабатывать.

2. Как поведут себя цены на новое жилье?

Квадратный метр может подорожать. Повышение налога на добавленную стоимость, переход застройщиков на проектное финансирование, взносы в компенсационный фонд - все это предпосылки для роста стоимости жилья.

- Но недвижимость - всегда нужное и выгодное вложение, и в любое время она будет востребована, поэтому будем надеяться, что компенсировать рост цен покупатели смогут за счет субсидированной ипотеки. Пока вопрос о возможности появления подобной программы только обсуждается Минстроем России, застройщики уже предлагают схемы выгодного приобретения жилья, - рассказали в пресс-службе Группы «Эталон».- Например, в Группе «Эталон» стартовала программа покупки квартиры в рассрочку сроком до шести лет. Первоначальный взнос составит от 10 до 30 процентов от стоимости новостройки. Преимущества данной программы: минимальный пакет документов (паспорт и нотариальное согласие супруга или супруги на покупку квартиры, если это требуется по условиям сделки) и отсутствие требований по страхованию заемщика.

Поэтому, если вы задумываетесь о покупке квартиры, лучше приобретать недвижимость уже сейчас, до ожидаемого повышения цен на квадратные метры.

3. Как изменятся квартиры в новостройках?

Покупатели жилья с каждым годом становятся требовательнее. Все больше новоселов хотят не просто купить первое жилье или квартиру побольше, но и повысить качество жизни. Добиться этого можно, докупив квадратные метры, переехав в дом более высокого класса, а также внимательно присмотревшись к новым опциям, которые предлагают застройщики.

- Петербургским квартирам, например, нужно больше света. Поэтому появляются предложения с безрамным остеклением лоджий, увеличенными оконными проемами. Такие решения не только улучшают настроение, но и помогают экономить электроэнергию, - говорит директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - Вслед за развитием компьютерных технологий в нашу жизнь входят системы «умный дом», что также влияет на качество проживания. Через компьютер или смартфон можно смотреть видео с камер во дворе и парадном, общаться с управляющей компанией, оплачивать коммунальные услуги, давать команду домофону открыть дверь и пользоваться другими полезными возможностями. Данные тенденции мы учли при проектировании нашего нового «21-го квартала», где, помимо этого, будет реализована идея с закрытыми от машин дворами.

С учетом того что квадратные метры в Петербурге, скорее всего, будут дорожать, эксперты советуют использовать пространство с максимальной пользой.

- Помимо традиционных кладовок, в некоторых домах проектируются небольшие помещения, «хобби-румы», которые можно использовать как гардеробную, кабинет, тренажерный зал и даже сауну, - продолжает Юлия Ружицкая. - Набирают популярность «европланировки» с кухнями-гостиными и однокомнатные квартиры площадью более 40 квадратных метров. Такие просторные «однушки» с кухнями от 15 квадратных метров легко разделить на зоны отдыха, приема гостей, детский уголок. Это уже полноценная семейная квартира.

4. Как изменятся спрос и предложение на рынке?

Аналитики считают, что в 2019 году рынок новостроек обязательно столкнется с падением спроса. Благодаря дешевой ипотеке многие покупатели уже решили жилищный вопрос, а тем, кто не успел, будут мешать подрастающие ставки и снижение реальных доходов. К тому же стоимость строительства жилья увеличивается: свою роль здесь сыграли не только переход на проектное финансирование, рост НДС и валютных курсов, но и повышение цен на строительные материалы.

- На рынке новостроек главное событие года - переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Вместо «живых» денег дольщиков застройщикам придется использовать банковские кредиты, и многим компаниям придется пересчитывать экономику проектов с поправкой на банковское финансирование, что приведет к росту цен на жилье. В положенный срок наша компания тоже перейдет на проектное финансирование, - говорит председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский. - Из-за достаточно высокой стоимости кредитных средств для застройщиков, чтобы не работать в убыток, застройщики будут повышать цены. Так что и мы и покупатели просто будем жить в новых реалиях. Некоторые застройщики будут вынуждены уйти с рынка. Объем предложения на рынке будет снижаться, и это тоже повлияет на цены. Другими словами, жилья будет меньше, оно станет дороже. В данной ситуации субсидирование ипотечной ставки существенно поддержало бы и покупателей и застройщиков.

5. Можно ли будет купить квартиру на ранних этапах строительства?

Квартиры на стадии котлована всегда были самыми выгодными, но после перехода застройщиков на эскроу-счета покупатели могут лишиться этой возможности сэкономить. Продажи на ранних стадиях останутся, но уйдут дисконты на начальном этапе. Ведь раньше компания была заинтересована продать как можно больше жилья на старте продаж ради получения средств на строительство, однако с переходом на проектное финансирование острая необходимость срочно привлекать деньги исчезнет. Это лишает смысла активные продажи квартир на стадии котлована. Скорее всего, уже на начальном этапе мы будем видеть ту цену, которая останется до конца строительства дома.