Лимузин секретаря ЦК КПСС продают в Петербурге за 12 миллионов рублей

В Петербурге продают редкий, эксклюзивный автомобиль секретаря ЦК КПСС. Черный блестящий кузов лимузина 1981 года хранит настоящую историю, а возможно, и тайны своего единственного владельца. Отечественный ЗИЛ-115 из проекта «Романов» носит имя своего хозяина Григория Романова - советского партийного и государственный деятеля, первого секретаря Ленинградского обкома КПСС (1970—1983), члена Политбюро ЦК КПСС (1976—1985), секретарь ЦК КПСС(1983—1985). Ходят слухи, что он претендовал на место генсека ЦК КПСС после Юрия Андропова.

Реставрация лимузина длинной в 6,3 метров в специальном гараже заняла около восьми лет. В отличие от многих своих «собратьев», этот коллекционный автомобиль не превратился в свадебный лимузин, а, как сообщает продавец, находился под тщательным вниманием. Цена роскошного транспортного средства – 12 миллионов рублей.

- Удалось сохранить дух истории и атмосферу той эпохи, которой пронизан каждый сантиметр этого шестиметрового немого свидетеля всех тех непростых политических и экономических процессов страны, современником которых он являлся, - гордо похвастался продавец эксклюзивного авто.

Стоимость ЗИЛ-115 1981 года - 12 миллионов рублей Фото: Авто.ру

Исторический лимузин представляет собой автомобиль со строгим лаконичным корпусом, просторным салоном с деревянными панелями. Машина оснащена двигателем на 7,7 литра, автоматической коробкой передач и задним приводом. Заявляется, что у нее был только один влиятельный владелец.

Насколько известно, до наших дней сохранилось не так много моделей этого лимузина, которые имели бы регистрационные документы. С 1978 по 1983 года завод имени Лихачева выпустил всего порядка 150 экземпляров. Однако надо отметить, что на портале Авто.ру, проверка номера машины не подтвердила ее подлинность.