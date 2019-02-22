2019-02-22T16:10:22+03:00
Общество

Лимузин секретаря ЦК КПСС продают в Петербурге за 12 миллионов рублей

Черный лимузин принадлежал первому секретарю Ленисполкома КПСС Григорию Романову
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Лимузин секретаря ЦК КПСС продается в Петербурге Фото: Авто.руЛимузин секретаря ЦК КПСС продается в Петербурге Фото: Авто.ру
Изменить размер текста:

В Петербурге продают редкий, эксклюзивный автомобиль секретаря ЦК КПСС. Черный блестящий кузов лимузина 1981 года хранит настоящую историю, а возможно, и тайны своего единственного владельца. Отечественный ЗИЛ-115 из проекта «Романов» носит имя своего хозяина Григория Романова - советского партийного и государственный деятеля, первого секретаря Ленинградского обкома КПСС (1970—1983), члена Политбюро ЦК КПСС (1976—1985), секретарь ЦК КПСС(1983—1985). Ходят слухи, что он претендовал на место генсека ЦК КПСС после Юрия Андропова.

Реставрация лимузина длинной в 6,3 метров в специальном гараже заняла около восьми лет. В отличие от многих своих «собратьев», этот коллекционный автомобиль не превратился в свадебный лимузин, а, как сообщает продавец, находился под тщательным вниманием. Цена роскошного транспортного средства – 12 миллионов рублей.

- Удалось сохранить дух истории и атмосферу той эпохи, которой пронизан каждый сантиметр этого шестиметрового немого свидетеля всех тех непростых политических и экономических процессов страны, современником которых он являлся, - гордо похвастался продавец эксклюзивного авто.

Стоимость ЗИЛ-115 1981 года - 12 миллионов рублей Фото: Авто.ру

Стоимость ЗИЛ-115 1981 года - 12 миллионов рублей Фото: Авто.ру

Исторический лимузин представляет собой автомобиль со строгим лаконичным корпусом, просторным салоном с деревянными панелями. Машина оснащена двигателем на 7,7 литра, автоматической коробкой передач и задним приводом. Заявляется, что у нее был только один влиятельный владелец.

Насколько известно, до наших дней сохранилось не так много моделей этого лимузина, которые имели бы регистрационные документы. С 1978 по 1983 года завод имени Лихачева выпустил всего порядка 150 экземпляров. Однако надо отметить, что на портале Авто.ру, проверка номера машины не подтвердила ее подлинность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Никто не запрещал копать могилу: Стали известны подробности истории с гробом и покойником у здания правительства
Руководитель департамента потребрынка администрации Самары прокомментировал ситуацию вокруг гроба с покойником, который женщина привезла на площадь Славы
Новости 24
Главная Масленица 2019 в Петербурге пройдет в Петропавловской крепости
«Зенит»- «Вильярреал»: в 1/8 Лиги Европы петербуржцы встретятся с испанцами
В Ленобласти вдвое поднимут компенсацию на детей в частных детсадах
Беглов и Памфилова обсудили подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года
Бывший президент «Зенита» стал главой Российского футбольного союза
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
В Девяткино школьный автобус сбил ребенка
Выбирать места для выгула собак будут муниципальные власти
В 28-й поликлинике новый флюорограф за 8 миллионов полгода пылился в кладовке
На проспекте Косыгина столкнулись пять автомобилей
Из-за угроз «Барака Обамы» 21 февраля были эвакуированы 46 тысяч человек
В Комарово «Аллегро» насмерть сбил пожилую женщину
По льду Большой Невки катался велосипедист
Здание для музея Фаберже реконструируют за четыре года
Семак прокомментировал победу над «Фенербахче»
Прогноз погоды на 22 февраля в Петербурге: Мороз и солнце
Фанаты «Зенита» устроили огненную встречу команды перед матчем
Мевля переходит из «Зенита» в «Ростов»