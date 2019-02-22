Лучшие «мужские» книги: Что подарить на 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества мы вместе с экспертами МТС составили ТОП произведений разных авторов, где речь идет о силе воли, стойкости и месте мужчины в современном меняющемся мире.

Скотт Келли «Стойкость: Мой год в космосе»

Американский астронавт Скотт Келли совершил четыре полета в космос, дважды был членом многодневной американской миссии на Международной космической станции и провел на орбите в общей сложности более 500 суток. О его необычайном опыте много писали в прессе, а теперь есть возможность узнать подробности от него самого. Искренний рассказ о себе, своем детстве, взрослении рисует точный психологический портрет человека, выбирающего путь астронавта, помогает увидеть бесстрашных героев с необычного ракурса и лучше понять их мотивацию и личностные особенности. Келли открывает неповторимый мир покорителей космоса - c повседневным героизмом и нелепыми ситуациями, с романтикой и бытом, с трагедией и юмором, со взлетами и падениями. Воспоминания Келли о жизни на МКС оживляют яркие национальные характеры, показывая слабости и силу членов экипажа - американцев, русских, итальянцев и других. Русскоязычным читателям будет интересен взгляд «с другой стороны» на российскую космонавтику с ее особенностями и опытом, которые подчас шокируют и вызывают уважение американцев.

Бен Коллинс «Водить как Стиг»

Эта увлекательная иллюстрированная книга, в которой освещены важнейшие аспекты вождения, станет настоящим настольным справочником для тех, кто недавно за рулем. Но, даже если вы водитель со стажем, поверьте, и для вас тут найдется нечто полезное. Автор книги Бен Коллинс - тот самый Стиг из передачи Top Gear, профессиональный гонщик и каскадер, выполнивший не одну сотню невероятно сложных трюков. Именно он сидел за рулем Бэтмобиля и уворачивался от пуль в машине Джеймса Бонда! Все его советы - необычайно актуальны, подкреплены технической информацией и здравым смыслом. Бен расскажет обо всех нюансах плавного и экономичного вождения, о своей философии безопасности, поделится с читателем историями из жизни, а в качестве бонуса вас ждут самые экстремальные трюки! Вы хотите водить как Стиг? Тогда вперед!

Том Крап «Стальная воля: Как закалить свой характер»

Сдать важный проект на работе, начать правильно питаться, регулярно заниматься спортом, наладить контакты с нужными людьми, реализовать себя в творчестве, найти общий язык с собственными детьми - это непросто. Сила воли - главный ресурс, позволяющий достигать поставленных целей и справляться с трудностями. Если вам не хватает твердости в принятии решений, но есть желание добиться в жизни большего, эта книга для вас. Автор, опираясь на классические и современные философские теории, результаты последних социологических и психологических исследований, разработал способ тренировки силы воли. Он не призывает к кардинальному изменению образа жизни, но рассказывает, с чего начать работу над собой и как правильно закрепить результат с помощью определенного набора техник. Книга адресована обычным людям, решающим реальные задачи.

Ричард Бренсон «Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни»

О предпринимательском духе, воплощенном в человеке. Создатель уникального бренда Virgin, объединяющего огромное число совершенно разнородных, но вместе с тем успешных бизнесов, продолжает радовать нас новыми достижениями и еще более дерзкими планами. Увлекательно, предельно откровенно и с мягким юмором автор рассказывает о самых значимых событиях в своей жизни: провалах и победах, огорчениях и достижениях.

Билл Филлипс «Проект Better Man: 2476 способов прокачать здоровье, форму, карьеру и ...»

«Проект Better Man» - это готовый набор мощных инструментов, способный в корне преобразить вашу жизнь. Билл Филлипс - главный редактор журнала Men's Health - вместе с командой крутых экспертов подготовил подробное руководство, как правильно питаться, сбросить лишний вес, накачаться и не надорваться, снизить стресс, взять свое здоровье под контроль, сэкономить кучу денег и упростить себе жизнь. Самое главное, для достижения эффекта не придется тяжко трудиться: просто скорректируйте кое-какие мелочи.