2019-02-22T16:41:51+03:00
Общество

«Конфликт исчерпан»: Крашеному лицеисту из Петербурга разрешили появляться на уроках

Пятнадцатилетний рэпер Иван стал пепельным блондином, но педагоги новый имидж парня не оценили
Александр АБРАМОВ
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Парня оставили на семь часов в учительской, чтобы никто не увидел «этого срама»Парня оставили на семь часов в учительской, чтобы никто не увидел «этого срама»Фото: СОЦСЕТИ
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Пятнадцатилетний Иван – сын бизнесмена, ученик десятого класса элитарного лицея Петербурга. В учебные часы молодой человек зубрит английский, а в свободное время записывает рэп. В своих музыкальных композициях школьник декларирует: «… (нецензурный синоним «к черту». – Прим. ред.) весь мир!».

19 февраля Иван пришел в школу – частный «Паскаль лицей» на проспекте Пархоменко – с новой прической. Вчерашний шатен вдруг стал пепельным блондином. Как потом родители и адвокат семьи рассказывали чиновникам, правоохранителям и журналистам, парня заперли на семь часов в учительской, не разрешив выйти, чтобы никто не увидел «этого срама». А затем вовсе отстранили от занятий, потребовав вернуть прежнюю прическу.

Раньше Ваня выглядел так Фото: СОЦСЕТИ

Раньше Ваня выглядел такФото: СОЦСЕТИ

На ультиматум директора родители отреагировали не менее остро. Мама парня Оксана тут же обратилась в полицию, прокуратуру и Комитет по образованию.

– 21 февраля мы получили заявление о неправомерных действиях администрации лицея, выразившихся в грубом нарушении прав ребенка на образование, закрепленных Конституцией, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по образованию Петербурга.

В свободное время Иван записывает рэп Фото: СОЦСЕТИ

В свободное время Иван записывает рэпФото: СОЦСЕТИ

Нагрянуть в лицей с внеплановой проверкой без отмашки прокуратуры чиновники не смогли: это возможно, только если дело касается угрозы жизни и здоровью учеников.

– К нам тоже поступило обращение, – сообщили «Комсомолке» в Прокуратуре Петербурга. – Адвокат родителей мальчика заявил о возможном нарушении его прав. Идет проверка лицея.

Мало того, к делу о юном блондине подключились даже политики. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял ситуацию на контроль.

– Он не нарушал распорядков, дисциплину: он просто покрасил волосы под блондина, – сказал Владимир Вольфович радио «Комсомольская правда». – Это его право, его голова. Это возраст, когда ребятам хочется поменять внешность, чтобы обратить на себя внимание. Смена цвета волос никак не может быть основанием для недопуска ученика к занятиям. Школа – для всех.

По мнению Жириновского, молодой человек бунтует, показывая недостаток отцовского внимания Фото: СОЦСЕТИ

По мнению Жириновского, молодой человек бунтует, показывая недостаток отцовского вниманияФото: СОЦСЕТИ

По мнению политика, подобные запреты учителей только усугубят ситуацию: «наоборот, не надо замечать, иначе потом одноклассники станут в красный краситься».

– Если в школе не хотят, чтобы у мальчиков были разноцветные волосы, нужно проводить беседы, причем не учителям (от них дети быстро устают), а знаменитым людям, специалистам, – считает Жириновский. – Это бунт мальчиков, которые хотели бы чаще слышать голос отца, старшего брата или учителя-мужчины.

Родители пожаловались во все инстанции на ущемление конституционных прав Ивана Фото: СОЦСЕТИ

Родители пожаловались во все инстанции на ущемление конституционных прав ИванаФото: СОЦСЕТИ

22 февраля собрали посвященную шевелюре Ивана конфликтную комиссию.

– Конфликт исчерпан, – пояснили «Комсомолке» в лицее. – Правда, огласить результаты работы комиссии мы не можем: боимся навредить ребенку.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Марина САМОЙЛЕНКО, психолог:

– Сейчас все сводится к тому, что воспитанием детей должна заниматься семья. Это, безусловно, правильно. Но зачастую родители защищают детей и в таких случаях, когда это делать не следует, и дают свободу там, где этого не нужно. Так как во многие ситуации примешивается еще и денежный вопрос, то нельзя оценить этот случай психологически иначе, как негативный. Родители, ступив на этот путь, глубоко неправы: они подрывают свой авторитет, идут на поводу у ребенка. Не думаю, что в будущем произошедшее хорошо отразится на этом молодом человеке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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