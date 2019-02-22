2019-02-22T17:31:03+03:00
Звезды

Билану дали «леща» в поезде по пути в Петербург

Сегодня, 22 февраля, певцу надо будет дать концерт на сцене Ледового дворца
Лилия КОЗЛОВА
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По пути в Петербурге Билану дали "леща" в поездеПо пути в Петербурге Билану дали "леща" в поездеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из самых романтических голосов России, победитель Евровидения 2008 певец Дима Билан приехал в Петербург для того, чтобы 22 февраля дать концерт в Ледовом дворце. По пути в Северную столицу знаменитому артисту и кумиру многих дали в поезде «леща». Правда, в действительности, это был не лещ, а красная рыба, которую Билан с аппетитом поедал на камеру. Этим видео артист поделился своими поклонниками в историях в «Инстаграм».

На столе перед Биланом стоят блюда, сервированные бутербродами с чем-то похожим на лосося, мясом, оливками, лимончиком и салатом. Лежа на белой постели, Дима Билан, с наслаждением кладет кусок красной рыбы себе в рот. «Едем в Питер» - гласит хэштег к видео.

- Вот, послали нам рыбки. Фосфор, кальций, - жуя, проговорил певец.

При этом, проглатывая очередной бутерброд, Билан пожаловался, что последнее время с нервотрепкой в связи с туром, стал много есть. А как следствие, калории начали откладываться на фигуре артиста.

Дима Билан пожаловался, что набрал вес Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дима Билан пожаловался, что набрал весФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Теперь я думаю, не будет ли у меня пузо реально размером в океан. Пресс куда-то подевался, - поделился переживаниями Дима Билан.

Несмотря на сомнения в своей фигуре, поклонники артиста продолжают писать ему комплименты в комментариях к фотографиям. Сегодня в 20:00 Дима Билан покажет, в какой он форме на сцене Ледового дворца в рамках тура «Планета Билан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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