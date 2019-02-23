2019-02-22T17:35:48+03:00
Досуг

Рок-группа и солисты ведущих оперных театров Петербурга встретятся на одной сцене

Это возможно благодаря шоу «ROCK + OPERA»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Шоу «ROCK + OPERA».Шоу «ROCK + OPERA».
Изменить размер текста:

Рок-проект ORION, известный своими неоклассическими перформансами,

совместно с солистами Мариинского и других ведущих театров Петербурга представит уникальную программу «ROCK + OPERA», составленную как из авторского материала, так и из оригинальных аранжировок всемирно известных оперных арий. Соединение красоты и изящества классики с мощью рока окрасит музыку в яркие мистические тона и позволит раскрыть оба музыкальных стиля с ранее неизведанной стороны.

Для показа был выбран, пожалуй, один из лучших концертных клубов Петербурга Аurora Concert Hall. И это неспроста. Рокеры давно освоили большие площадки, а вот увидеть оперных вокалистов в антураже рок-клуба - настоящая сенсация!

Шоу «ROCK + OPERA»

Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Когда: 22 марта, 20.00

Цена билетов от 700 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге вспомнили погибших при тушении гостиницы «Ленинград» пожарных
В Петроградском районе праздничным концертом отметили День защитника Отечества
У Петропавловской крепости нашли брошенный в снегу «БМВ»
Ранний секс довел юную петербурженку до приступа аппендицита
Врио губернатора Петербурга возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
«Зенит» поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
Петербург стал одним из двух кандидатов на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
В Ленобласти вор разобрал кирпичную стенку здания почты и украл 117 тысяч рублей
Ночью на Балтийском заводе горел строящийся ледокол «Урал»
У метро «Проспект Ветеранов» снесли восемь незаконных торговых палаток
Главным боем турнира UFC в Петербурге станет Волков-Оверим
Прогноз погоды в Петербурге на выходные: 23 и 24 февраля будут совершенно разными
В Петербурге нашли военную мину, которая могла разорваться в любой момент
Школы, ТЦ и больницы: Рабочая неделя в Петербурге закончилась очередной волной эвакуаций
Беглов считает, что все власти Петербурга должны быть «ВКонтакте»
В Петербурге появится еще шесть памятников
Попытка изнасилования женщины в лифте Петербурга попала на видео