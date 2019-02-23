Рок-группа и солисты ведущих оперных театров Петербурга встретятся на одной сцене

Рок-проект ORION, известный своими неоклассическими перформансами,

совместно с солистами Мариинского и других ведущих театров Петербурга представит уникальную программу «ROCK + OPERA», составленную как из авторского материала, так и из оригинальных аранжировок всемирно известных оперных арий. Соединение красоты и изящества классики с мощью рока окрасит музыку в яркие мистические тона и позволит раскрыть оба музыкальных стиля с ранее неизведанной стороны.

Для показа был выбран, пожалуй, один из лучших концертных клубов Петербурга Аurora Concert Hall. И это неспроста. Рокеры давно освоили большие площадки, а вот увидеть оперных вокалистов в антураже рок-клуба - настоящая сенсация!

Шоу «ROCK + OPERA»

Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Когда: 22 марта, 20.00

Цена билетов от 700 руб.