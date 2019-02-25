Аркадий Шароградский: «В китайском кинематографе используется система Станиславского»

«Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен», вот так рассуждают и китайцы, из года в год, копируя удачные проекты. Добрались и до кино. В начале февраля состоялась премьера первого масштабного китайского блокбастера «Блуждающая земля». Сюжет вполне себе голливудский, про космос и спасение мира, вот только в этот раз мир спасли не американцы, а китайцы. Не обошлось и без русского героя-космонавта, которого сыграл российский актёр Аркадий Шароградский. Мы встретились с ним в эфире «Радио-КП» в Санкт-Петербурге, чтобы поговорить о том, как делают настоящие блогбастеры в Китае.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Аркадий Шароградский - петербургский актер и китайский космонавт 00:00 00:00

- Аркадий, в Китае снимают блогбастеры…. И как вы туда попали?

- Сам не знаю, как так получилось. Мне позвонили из Китая и на вполне себе русском предложили работу. Как оказалось, мир тесен. Я когда-то снимался вместе с актером Алексеем Астаховым, который много работает в Китае. Он показал мою фотографию режиссеру и меня пригласили. Когда прилетел в Циндао, мне выдали двух переводчиков, водителя, охранника, поселили в номере и сказали: «У тебя три дня отращивай бороду, потому что все русские с бородой».

- Китайцы до сих пор считают, что все русские бородатые…?

- Да. Я заикнулся, приготовил речь, на что мне было сказано: «У всех русских бороды, вопрос закрыт». Мой родной брат Андрей Шароградский китаист по образованию. Учился в Пекине и не раз играл в фильмах, будучи студентом. Играл русского лётчика, и его тоже заставили отрастить бороду. Это было в начале 90х.

Кадр из фильма "Блуждающая земля"

- Все, что делают китайцы, пользуется спросом… Фильм оправдал себя?

- Китайцы ищут коммерчески успешные ходы во всем и в кино тоже, они всё рассчитывают. Сколько должно быть героев: один или несколько, какой должен быть процент участия армии флота. Они поняли, что если правильно найти баланс, соответствующий спросу населения, то это выдаст помимо патриотического эффекта очень хороший финансовый. За первый день проката «Блуждающая земля» заработала 27,5 млн. долларов, за второй 38. Всего 609 млн., а потрачено было всего 50 млн. долларов.

- Сразу вопрос, но не очень корректный. Сколько вам заплатили?

- По меркам наших бюджетов это скорее суточная, но хорошая оплата…., но я доволен этой суммой (смеется).

- Я знаю, что вы освоили скафандр, который весил 40 кг. Почему такой тяжелый, это ведь кино, а не реальный полет в космос…

- Для реалистичности. Были тренировки, и мы крутились в разных плоскостях: вращения, трюки, отлеты. Мы реально делали. Вопреки расхожему мнению, далеко не все сцены были сняты с использованием цифровых технологий. Мы вставали в комнатку похожую на комнату для флюорографии, надевали скафандры и нас одновременно снимали 200 камер.

- Система Станиславского широко используется во всем мире. Как с этим дела в Китае?

- Они пригласили из Пекина специально человека, который преподает систему Станиславского, чтобы у нас с Джеки Ву (главный герой фильма - прим. Авт.) появилась связь. И дальше съёмки продолжились точно так же, но вопросов ко мне уже не было. Особенно после того, как приглашенный парень узнал, что я играл в Гаудеамусе.

- В России под конец съемок, съемочная группа становится семьей. В Китае с этим как?

- Артисты должны быть заточены на то, чтобы устанавливать человеческий контакт. Потому что сегодня вы обедаете, а через 5 лет вам предстоит играть мужа и жену, которые спят уже лет 20, а ты по попке актрису хлопнуть не можешь. Но в Китае все не так. У них субординация четкая. Тебе могут ответить, могут выказать уважение, но мои попытки сблизиться кончались тем, что мне просто улыбались в ответ.

Исаева Валерия