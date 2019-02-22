2019-02-22T19:37:28+03:00
Происшествия

В петербургской школе Роспотребнадзор обнаружил кишечную инфекцию

Занятия прогуливают более ста человек
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В двух классах объявили карантин.В двух классах объявили карантин.Фото: Алексей ФОКИН
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В школе № 138 Калининского района Петербурга беспокойно. За последние дни несколько учеников младших классов пожаловались на резкие боли в животе. Врачи поставили ребятишкам диагноз «гастроэнтерит». Однако родители переживают, что в учебном заведении чего-то не договаривают.

«ВИРУСНОЕ ПОРАЖЕНИЕ»

Первые тревожные сообщения от мам и пап появились в социальных сетях в среду. Они рассказали, что их класс подкосила болезнь с симптомами, похожими на отравление.

- Сильные режущие боли в животе, затем обильная рвота и понос. Температура от 37 до 39, головные боли. Тошнота и боли в животе, - рассказывает Марина Зубковская. - Школа скрывает факт отравления детей или массового вирусного поражения. Во 2-х и 3-х классах слегло порядка 20 детей в каждом.

Как пояснили «Комсомольской правде - Санкт-Петербург» в администрации Калининского района, в учебном заведении действительно объявлен карантин. От уроков полностью освободили два класса. Однако напрямую с кишечной инфекцией, на которую грешат родители, это не связано.

- В школе обучаются 365 детей. Из них 108 заболели. В этом корпусе учатся только дети с 1 по 4 класс, - объясняют в администрации района. – Дети сидят дома с ОРВИ, однако случаи жалоб на боли в животе действительно были.

ИЗ-ЗА СЛАБОГО ИММУНИТЕТА

По информации «КП» - Петербург», у шестерых школьников диагностировали гастроэнтерит. Специалисты считают это последствиями ослабленного иммунитета у детей.

- Дети маленькие, ОРВИ гуляет по школе почти месяц. Какой-то вирус попал и спровоцировал это заболевание, - объясняют в пресс-службе Калининского района. - За ситуацией в школе следят врачи, отдела образования здравоохранения, поликлиника, администрация района. Все держат руку на пульсе. Карантин закончится, когда распорядятся врачи.

В администрации родителей призывают со всеми вопросами обращаться официально, а не сеять панику в социальных сетях. Школа и чиновники подчеркивают, что готовы оперативно предоставить всю актуальную информацию.

- Мы заинтересованы, чтобы все учились, детки не болели, а мамы и папы были спокойны, - отмечают сотрудники Калининского района.

ПРОВЕРКА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В это время собственное расследование начало региональное отделение Роспотребнадзора. По сообщению представителей ведомства, среди детей 6 случаев острой кишечной инфекции. При этом у пятерых заболевших детей подтвержден диагноз - норовирус.

В течение нескольких дней эксперты установили медицинское наблюдение за контактными лицами и отобрали пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов на микробиологические показатели.

- Кроме того, проведено лабораторное обследование персонала пищеблока, в ходе которого у одного сотрудника обнаружен норовирус, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Проведена заключительная дезинфекция.

Также специалисты отметили, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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