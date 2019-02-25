2019-02-25T12:37:16+03:00
Происшествия

«Разборки из 90-х»: В Агалатово дотла сгорел ресторан «Белое солнце»

От любимого ресторана местных жителей и дачников Всеволожского района почти ничего не осталось
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти рано утром сгорел ресторан "Белое солнце"В Ленобласти рано утром сгорел ресторан "Белое солнце"Фото: СОЦСЕТИ
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Ранним утром в понедельник, 25 февраля, еще темное небо над деревней Агалатово Всеволожского района Ленинградской области озарило яркое пламя. На Приозерском шоссе загорелся известный местный ресторан «Белое солнце», который стал, в некотором роде, достопримечательностью этих мест. Огонь за считанные минуты охватил здание заведения, не пожалев ни единого сантиметра.

Сильный пожар разгорелся около восьми часов утра, еще до восхода солнца. Увидев огонь, местные жители сразу же вызвали спасателей, однако к их приезду пламя уже успело распространиться по всему помещению и уничтожить часть крыши. На кадрах видео, опубликованного очевидцами в сети, видно, как мощный огонь неумолимо сжигает деревянное здание ресторана. От него поднимается сильный дым, который порывами ветра отнесло к недалеко стоящей школе.

- Жалко ресторан. Хороший был. Мы всегда туда заезжали по пути на дачу, - расстроились дачники и местные жители.

В деревне Агалатово произошел крупный пожар, сгорел ресторан "Белое солнце".

При этом многие жители Агалатово решили, что причина пожара ничто иное, как поджог. Якобы успешный бизнес мог кому-то помешать, например, конкурентом. Однако это все лишь догадки старожил, которые помнят, как ресторан горел еще 10 лет назад и два года назад.

- Это был старый ресторан из 90-х. Несколько лет назад его продали новым владельцам. Ресторан жил на старой репутации и удачном расположении. Антураж, конечно, помогал: вокруг были елки. Сгорел скорее всего из-за электропроводки, даже в зале она были – полный финиш. В 100 метрах от «Белого солца» сгорел аналогичный ресторан год назад, - поведал историю местный житель.

Однако, несмотря на его популярность, многие считают, что восстанавливать ресторан нет смысла. «Наверное эпоха прошла» - говорят старожилы. Впрочем, после такого пожара и восстанавливать практически нечего. Несмотря на усилия пожарных, здание спасти не удалось. Деревянные перекрытия одноэтажного домика прогорели, крыша уничтожена тоже.

В деревне Агалатово произошел крупный пожар, сгорел ресторан "Белое солнце".

Официальную версию пожара вынесут специалисты после того, как проведут все нужные проверки и экспертизы. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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