МегаФон приготовил для абонентов мобильные подарки к праздникам

Нет повода не дарить подарки! Благодаря «Мегафон» каждый желающий сможет подобрать подарок для своих близких, получив при этом дополнительные скидки или бонусы.

Так, с 4 февраля по 24 марта 2019 года можно сдать в салоны МегаФона любой старый телефон в любом состоянии. Тогда при покупке смартфонов Samsung Galaxy A6, А6+, А7, S9, S9+, Note9, A9 клиент получит скидку от 4 000 рублей и выше по программе Трейд-ин, опцию Гигатека в подарок с доступом к 100 фильмам и 100 каналам на МегаФон. ТВ, а также 100 ГБ трафика. Акция действует только для абонентов МегаФона на тарифных планах из линейки «Включайся».

Также в салонах МегаФон можно получить скидку на покупку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+, Note 9. Для этого нужно только сдать старый смартфон по программе Трейд-ин.

Модели: Samsung S9 G960F, S9 Plus G965F 64GB, Galaxy Note 9 128GB , Samsung Galaxy Note 9 512GB, Samsung S9 Plus G965F 256GB - размер скидки - 10 000 рублей;

модель Samsung Galaxy A9 A920 2018 –размер скидки 5 000 рублей.

Акция действительна до 28 февраля 2019 года. Список моделей смартфонов, которые принимаются по Трейд-ин в рамках данной акции, ограничен.

А если вы хотите получить второй смартфон в подарок, то только в МегаФоне до 28 февраля можно купить один из смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 и получить смартфон Samsung Galaxy J6 в подарок. В этой акции могут принимать участия только физические лица. Акция распространяется на покупки в кредит и в рассрочку. Оплатить товар можно наличными или банковской картой.

- 23 февраля и 8 марта – всегда были отличным поводом сделать приятное нашим близким, - отмечает директор по продажам на массовом рынке Северо-Западного филиала «МегаФон» Екатерина Сидорова. - Мы хотим, чтоб наши клиенты дарили нужные и полезные подарки с выгодой, и для этого специально к праздникам запустили несколько спецпредложений вместе с одним из крупнейших производителей смартфонов – компанией Samsung. Чтоб принять участие в акции, покупателю нужно всего лишь приобрести одну из участвующих в акции моделей телефона Samsung, одновременно сдав при покупке любой старый мобильный телефон.

Кроме того, в праздничные дни, на сайте https://spb.shop.megafon.ru/ можно оформить предзаказ на новые модели Samsung. На старте продаж можно выбрать одну из трех моделей Samsung Galaxy: S10 | S10+ | S10e. Затем ассортимент будет расширен. При оформлении предзаказа на эти модели с 20 февраля по 7 марта клиент получит подарок - беспроводные наушники Galaxy Buds 1. Подарок вручается за предзаказ на сайте интернет-магазина.

Данная акция действует только на оплаченные предзаказы, оформленные на сайте интернет-магазина. Комплект вручается участнику акции с 1 марта до 20 марта включительно. Подарок предоставляется за счет скидки на смартфон. Количество комплектов ограничено.