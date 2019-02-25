2019-02-25T15:45:18+03:00
Звезды

Мария Голубкина показала повзрослевшего сына от Николая Фоменко

Актриса поделилась с поклонниками фотографией
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Мария Голубкина и Николай Фоменко развелись в 2008 году.Мария Голубкина и Николай Фоменко развелись в 2008 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, падчерица Андрея Миронова Мария Голубкина опубликовала в Instagram фотографию младшего сына. Редкий случай. 15-летний Иван, также как и его 20-лентяя сестра Анастасия родились в браке Марии с музыкантом группы «Секрет», актером и ведущим Николаем Фоменко. Супруги развелись в 2008 году, но смогли сохранить дружеские отношения ради детей.

На днях Голубкина побывала в гостях у Аллы Довлатовой в эфире «Русского радио», где в очередной раз подтвердила, что основная нагрузка по воспитанию наследников всегда была возложена на Фоменко.

golubkina1973golubkina1973
Challenge # пораприниматьпищу Карпинская,привет тебе! #голубкинамария #зарядьедетям #23февраляподарок #vanya_fomenko
1779 отметок «Нравится»27 комментариевInstagram

«Дети его уважают, слушаются. Он учит их думать и работать. У него это прекрасно получается», - рассказала Мария.

«Классный у вас сынуля, хороший парень!», «Ну, прям красавец!», «Мария, на вас похож и на отца немножко», «Глазки умные. Пусть найдет свой путь», «Как быстро детки растут!», - оценили фотографию поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Церковному служке-ветиринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее
Исследования показали: Только половина петербуржцев работают по специальности
КГИОП просит суд защитить лепнину на историческом здании в Петербурге
Рабочая неделя в Петербурге началась с новой волны эвакуаций
Легковушка сделала «сальто» в ночном ДТП на Заневском проспекте
Фонтан с кипятком вырвался ночью в жилом дворе в Купчино
Женщина на джипе протаранила «КамАЗ» под Кингисеппом
В деревне Агалатово дотла сгорел ресторан «Белое солнце»
Погода на 25 февраля в Петербурге: Рабочая неделя начнется с сильного ветра
Потоп и ограбление: На проспекте Маршала Жукова прошла «веселая» ночь
Водитель выстрелил в лицо пешеходу на севере Петербурга, сделавшему ему замечание
В Петербурге средний размер пенсии вырос на 700 рублей
Петербурженка пожаловалась на догхантеров, разбросавших в Купчино отраву для собак
Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильного ветра
В Петербурге военные врачи провели операцию по пересадке печени
Председатель СК РФ поручил оперативно выяснить обстоятельства ДТП на Невском проспекте
В Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова
В Петербурге откроется выставка картин художника-баталиста Всеволода Кузнецова
Полицейские Петербурга закрыли элитный бордель на Севастопольской улице
«Стадион готовится к взлету»: Петербуржцы делятся снимками окутанного туманом города
В Петербурге закрасили «неугодные» цитаты на граффити с портретом Егора Летова