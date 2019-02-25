Мария Голубкина показала повзрослевшего сына от Николая Фоменко

Российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, падчерица Андрея Миронова Мария Голубкина опубликовала в Instagram фотографию младшего сына. Редкий случай. 15-летний Иван, также как и его 20-лентяя сестра Анастасия родились в браке Марии с музыкантом группы «Секрет», актером и ведущим Николаем Фоменко. Супруги развелись в 2008 году, но смогли сохранить дружеские отношения ради детей.

На днях Голубкина побывала в гостях у Аллы Довлатовой в эфире «Русского радио», где в очередной раз подтвердила, что основная нагрузка по воспитанию наследников всегда была возложена на Фоменко.

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«Дети его уважают, слушаются. Он учит их думать и работать. У него это прекрасно получается», - рассказала Мария.

«Классный у вас сынуля, хороший парень!», «Ну, прям красавец!», «Мария, на вас похож и на отца немножко», «Глазки умные. Пусть найдет свой путь», «Как быстро детки растут!», - оценили фотографию поклонники в комментариях.