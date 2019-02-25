Пенсионер из Петербурга вместе с сыном и зятем купил трактор и стал убирать улицы от снега

61-летний Алексей Васильев, инженер-кораблестроитель, ушел на пенсию с должности замдекана одного из факультетов Университета ИТМО и купил трактор.

– Когда вероломно и неожиданно, без объявления зимы, на нас напал снегопад, и наши вооруженные спецтехникой коммунальные силы оказались не готовы к отпору превосходящих сил природы, мы с сыном не стали растрачивать энергию на воззвания к власти, а сели, прикинули бизнес-план, после чего по-родственному скинулись и купили трактор. С ковшом и со щеткой. И внесли немалый вклад в очистку тротуаров и дворовых проездов родного Купчина ото льда и сугробов, – написал Васильев на своих страничках в соцсетях.

Идея купить трактор и организовать «скорую антиснежную помощь» пришла еще осенью. Мысль возникла у сына и зятя Алексея Владимировича. У обоих мужчин давние счеты со снегом: один торгует снегоходами, второй покоряет заснеженные вершины гор. К папе, как водится, обратились за финансовой поддержкой.

– Когда-то сын просил денег на мотоцикл, и я ему отказал, – вспоминает Васильев. – Но на трактор мы с супругой скинулись без раздумий: трактор – это дело. Решили, что будем «держаться» без денег и выживать на уморительную во всех смыслах пенсию таким вот способом. Но я поставил условие: буду финансировать, если будет подробный бизнес-план.

Родственники разрешают Алексею Владимировичу разве что покататься

Вскоре план был готов. Васильев-младший выяснил, что на трактористов нынче большой спрос. Зимой коммунальщики нанимают технику вместе с водителями убирать снег, летом трактора нужны строительным фирмам.

Сообразили на троих: на британский JCB-175 «слегка б/у» скинулись зять и оба Васильева. Машину взяли за миллион, и при хорошей загрузке она должна была окупиться за год. Молодые мужчины получили права – и ринулись в бой. С моментом для нового предприятия не прогадали: эта зима выдалась самой снежной в истории Петербурга, так что трактористы были нарасхват.

– У меня прав нет, так что мне позволили только покататься, – улыбается Васильев. – А за рулем (вернее, джойстиком) – сын или зять. До того, как снег растаял, заказы поступали из разных районов. Сам я на юге города живу, так мы за неделю пол-Купчина разгребли: душа пела и плясала! Правда, пахали сутра до вечера.

Секрет борьбы со льдом и снегом в прозрачности всего и вся

По городу трактор, «прописанный» в гараже в Кудрове, перемещается на эвакуаторе. Там же и место его основной работы. Среди заказчиков – и сами коммунальщики, и ТСЖ, и гаражные кооперативы.

– Есть такая профессия, родину очищать, – говорит Васильев. – Нечего ждать милостей от правительства. Когда были сугробы, работали днем и ночью. В умелых руках трактор показал свою работоспособность: он заменяет минимум полсотни «лопат Беглова».

За время борьбы с сугробами трактористы лично убедились, какой «бардак творится в сфере ЖКХ». Казенную технику эксплуатируют, по словам Васильева, бездарно, при этом ломать ее даже выгодно: больше поломок – больше заказов на ремонт у «дружественной» фирмы. Между ЖКХ и садово-парковыми предприятиями идет не видимая глазу обычного петербуржцы война: сугроб может находиться в зоне ответственности сразу двух структур, потому что лежит прямо на границе, проходящей по поребрику.

– Рецепт борьбы со снегом давно известен, – рассуждает Васильев. – Главное – это полная прозрачность всего и вся. Вот в Дании, например, каждый гражданин может проследить движение каждой бюджетной кроны. А у нас – попробуй докопайся.

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