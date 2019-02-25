«Авто Премиум» наградил команду революционной «Авроры»

Уже в полдень 23 февраля на Северном склоне начали собираться зрители и «гонщики». В уникальном шоу приняли участие 12 команд, а их транспортные средства поражали самое изобретательное воображение. Напомним, что участвовать в заездах могли все, кто готов был представить на суд нестрогого жюри и веселых зрителей свое средство передвижения, способное спуститься с горы.

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Праздничное мероприятие было организовано в продолжение русских народных традиций, когда на излете зимы, накануне веселой Масленицы на снежных горках устраивались шуточные соревнования на санях. А те, у кого вместо саней были лишь фантазия и изобретательность, спускались с горы на самых диковинных конструкциях.

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Вот и на шоу 23 февраля самодельные конструкции поражали своей оригинальностью. Были здесь и танк, и рыба, и домик с бутылкой шампанского, и даже революционная «Аврора». Именно зажигательная команда «Авроры» в тельняшках получила призы в специальной номинации, учрежденной группой «Авто Премиум».

Участникам и зрителям шоу было представлено также и настоящее транспортное средство - автомобиль ŠKODA KODIAQ, на котором можно было прокатиться по заснеженным окрестностям Северного склона. Для детей официальные дилеры обустроили собственную площадку с играми и автогонками. Ведь ŠKODA славится своими решениями в духе «Simply Clever»!

Мероприятие, прошедшее в День защитника Отечества, стало одним из самых необычных в Санкт-Петербурге. Отличная погода и всеобщее веселье сделали этот день ярким и по-настоящему праздничным. Ведь для счастья нужно не так уж много!

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

А всем, кому для счастья нужен еще и новый автомобиль, «Авто Премиум» сделал особые предложения на покупку ŠKODA.

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