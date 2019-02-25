2019-02-25T18:20:15+03:00
Происшествия

Собаки умирают в страшных муках: На улицы Петербурга снова вышли догхантеры

Теперь они травят не только бездомных, но и хозяйских псов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге активизировались догхантерыВ Петербурге активизировались догхантерыФото: Олег ЗОЛОТО
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Слово «догхантер» вызывает у собачников и просто любителей животных бурю негативных эмоций: ненависть, страх и отвращение. Это охотники на собак, а точнее их убийцы, которые вершат самосуд над четвероногими друзьями человека. Собравшись для того, чтобы уничтожать бездомных собак, со временем догхантеры перешли на домашних питомцев. Только за февраль 2019 года в Петербурге известно как минимум пять случаев мучительных смертей животных.

- Мы гуляли на поле у озера, у дома Димитрова 6/2 - снова отрава, - рассказала женщина в группе «Новости Купчино».

Вечерняя прогулка для жительницы Фрунзенского района обернулась трагедией. Две собаки скончались после того, как подобрали на улице ядовитое лакомство. Хозяйка подозревает, что отраву в парке разбросали догхантеры.

- Снова началась охота на наших собак! Бездомных не наблюдается уже давно. Значит, целенаправленно убивают наших четвероногих детей. Что мы можем сделать... Да почти ничего, продолжать хоронить и оплакивать.

На снегу крысиный яд выделяется розовыми пятнами Фото: СОЦСЕТИ

На снегу крысиный яд выделяется розовыми пятнамиФото: СОЦСЕТИ

Петербуржские собачники всполошились. Отравленные лакомства сложно заметить в снегу, иногда ядом посыпают непосредственно землю и уберечь собаку от опасности крайне сложно. К тому же не весь яд действует сразу, в течение нескольких дней симптомы отравления могут не проявляться.

Елена с мужем потеряли своего любимого бигля Ярика 12 февраля. Длинноухому другу семьи было всего полтора года. Он жил в частном доме в СНТ «Липки» под Шлиссельбургом, любил играть с другими собаками, сопровождал хозяев на лыжах, был очень активным и задорным, всегда на виду. Но 11 февраля Ярику неожиданно стало плохо, он весь поник и поджал хвост.

Биглю Ярику было всего 1,5 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Биглю Ярику было всего 1,5 годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы даже и не подумали сначала на отравление. Не было ни рвоты, ни поноса. Отвезли к ветеринару, там ничего не нашли. Уже утром 12 февраля мы снова отвезли его к врачу на Кушелевской дороге. Там сказали, что у него кровоизлияние в легкие, нужна операция, уже нашли доноров, у нас появилась надежда, - плача рассказала Елена. – Но потом врач вышел и сказал, что у собаки начались конвульсии и кровоизлияние. Тогда-то он и понял, что причиной всему крысиный яд.

При попадании в организм яд накапливается, кровь перестает сворачиваться и начинается кровоизлияние куда угодно – легкие, мозг, печень, почки. К сожалению, при таком отравлении в 99% наступает смерть собаки.

Елена сначала подумала на соседа, который держит коз и баранов на своем участке, так как он ведет борьбу с крысами. Однако мужчина держит яд под замком, а смерть Ярика это не единственный случай отравления в этом СНТ.

- 1 февраля отравили домашнюю собаку в садоводстве на другой линии. В Приозерном зимой погибли пять такс. Травят в Кировске и самом Шлиссельбурге. За забор бросают, на площадках для выгула рассыпают. Это какой-то кошмар, - еле сдерживаясь, проговорила Елена.

- Заводчица сказала, что отдаст нам новую собаку бесплатно. Да как же мы ее возьмем? А вдруг опять отравят? Две недели прошло, а мы все рыдаем. Жизнь нашей семьи разбита, - дрожащим от слез голосом сказала хозяйка погибшего пса.

Предостережения о раскиданной отраве появляются и из других районов города. Везде вблизи парков, домов и пустырей собак может поджидать опасность. В 2014 году за одни выходные погибли шесть собак после прогулок на Марсовом поле и в районе Никольского сада.

Как обезопасить собаку

Чаще всего догхантеры прячут отраву в какие-то лакомства. Это может быть сосиска, собачий корм или же просто хлеб. Надо внимательно следить за собакой, чтобы она ничего не подобрала с земли. Лучше всего на прогулку выводить своего питомца в наморднике. Однако и он не дает стопроцентной гарантии от того, что собака не втянет ноздрями опасный яд.

Если во время прогулки вы нашли какой-то подозрительный корм, то ни в коем случае не подпускайте к нему собаку. А главное, не поленитесь, чтобы убрать потенциально отравленную сосиску в пакет и выбросить в мусор. Так можно спасти жизни многим другим хвостатым друзьям.

Кроме того, разбросанная отрава может представлять опасность и для детей, которые любят валяться в снегу и иногда подбирают с земли разные вещи.

Спасти от отравления собаку может намордник и пристальное внимание за животным Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасти от отравления собаку может намордник и пристальное внимание за животнымФото: Олег ЗОЛОТО

Совет ветеринара

Чаще всего в Петербурге травят собак крысиным ядом, антикоагулянтами, противотуберкулезными препаратами и цианидом. Все они действуют по-разному, но в итоге приводят к смерти питомца, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» ветеринар клиники «ВетАльянс» Дмитрий Шумаков.

- В зависимости от препарата признаки отравления проявляются по-разному. От противотуберкулезных псы мучаются удушьем, летальный исход наступает в течение 2-5 часов. Что касается крысиного яда, то он вызывает сначала внутреннее кровотечение, при этом свертываемость крови нарушается, - пояснил ветеринарный врач.

К сожалению, в России нет многих антидотов и препаратов, которые могли бы спасти собаке жизнь на первых парах. Чаще всего животные умирают на пороге в ветеринарную клинику. Однако есть случаи, когда врачам удается откачать питомца.

- Все зависит от дозировки яда и массы собаки. К нам в один день принесли маленькую болонку, которая лишь понюхала и лизнула отраву. Ушла на ветеринарном столе. И ретривера, который съел яд целиком, нам удалось откачать.

Главное, что может сделать хозяин, если увидел, что собака съела отраву или плохо себя почувствовала – это не медлить. В первую очередь надо вызвать у собаки рвоту, залив ей в пасть раствор 1/1 перекиси водорода с водой. В крайнем случае, можно использовать очень соленую воду или марганцовку. А после этого надо срочно вести собаку к ветеринару.

- Многие хозяева медлят. Видят, что собаку стошнило и ждут, чтобы посмотреть, как она будет чувствовать себя дальше. А в этом случае время очень важно, чтобы успеть спасти жизнь животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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