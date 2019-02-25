2019-02-25T18:25:19+03:00
Звезды

«Куда хочу - туда и езжу»: Яна Рудковская оправдалась за роскошную жизнь

Зимняя сказка в Куршевеле для семьи продюсера обернулась головной болью
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Роскошная жизнь Яны Рудковской и Евгения Плющенко многим не дает покоя.Роскошная жизнь Яны Рудковской и Евгения Плющенко многим не дает покоя.
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В минувшие выходные жена Евгения Плющенко Яна Рудковская щедро делилась с подписчиками Instagram фото и видео с отпуска на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Основной поток критических комментариев фоловеров случился, когда они посмотрели, опубликованный Яной ролик с интерьерами роскошной виллы.

«Муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают, чтобы заработать маме на Шанель», «Бедные сын и муж - такие грустные всегда, ухойдокала их Яна», «Лучше бы на «Роза-хутор» кататься поехала, чем деньги за границей оставлять», - писали Яне разгневанные подписчики.

«Почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия, и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений», - написала Яна в микроблоге. - «Отвечаю-я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель, вчера на мне были все вещи которым от 4 -до 17 лет, ни одной новой, всё Винтаж, Но если что я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продаётся 1 млн. билетов в год».

Рудковская сообщила, что если ее муж и сын будут просто ничего не делать, то от бедности они все равно не умрут. Кроме того, последний совместный отпуск они провели в июле прошлого года.

По поводу грустных и ухайдаканных близких, Яна попросила внимательнее посмотреть их страницы в Instagram. Там все наоборот.

rudkovskayaofficialrudkovskayaofficial
Доброе утро)скромно завтракаем. и развеиваем мифы о нашей семье)
63603 отметок «Нравится»3347 комментариевInstagram

О старших детях продюсер написала так: «Мои старшие дети заканчивают в этом году школу и готовятся к поступлению в вуз и не могут уезжать среди учёбы, как Саша, который ещё не ходит в школу. Кстати, две недели назад мой средний сын Николай на три дня с нами летал в Японию».

И в завершении Рудковская сообщила, что она честный налогоплательщик.

«Я работаю, не ворую, не отжимаю, а честным трудом зарабатываю, куда хочу - туда и езжу. Больным детям помогаю, но через фонды которым доверяю, талантливым детям, спортсменам тоже. А о бедных людях должно заботиться наше правительство, но не я».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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