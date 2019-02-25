«Долголетия и внимания близких вам людей»: Власти Петербурга поздравили пенсионерку с 850-летием

«Уважаемый Анна Михайловна! Пушкинский муниципальный совет сердечно поздравляет вас с юбилеем. 850 лет – знаменательная дата в жизни человека», - было сказано в открытке, которую к своему 80-летнему юбилею получила петербургская пенсионерка. Такое «внимание» возмутило горожан.

- Столько подписей, и никто не заметил! Это не просто ошибка, это равнодушие. Чиновникам все равно, что подписывать, - прокомментировали фотографию пользователи соцсетей.

Сам снимок в группе «Вконтакте» «Пушкин-Царское Село» разместила внучка блокадницы, которую огорчил не только не правильный возраст бабушки, но и обращение «уважаемый» вместо «уважаемая».

Сами муницмпалы позднее попытались оправдаться, что открытку готовила неопытная сотрудница – «девочка», которую только-только взяли на работу, вот и вышла ошибка.

Впрочем, вину за собой пушкинские чиновники признали, и поехали к пенсионерке мириться. С цветами. Но уже без поздравлений с поистине мафусаиловым юбилеем.