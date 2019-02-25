2019-02-25T19:54:00+03:00
Общество

На 10 девчонок – 9 ребят. Но только в Курортном районе

В других районах Петербурга на каждую даму приходится 8, а то и 7 кавалеров
Анна ПОСЛЯНОВА
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С возрастом шансы найти себе спутника среди земляков у петербурженок сильно уменьшаютсяС возрастом шансы найти себе спутника среди земляков у петербурженок сильно уменьшаютсяФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Времена, когда на 10 девчонок приходилось 9 ребят, увы, давно прошли: нынче, в лучшем случае, на 10 женщин – 8 с половиной представителей сильного пола. Любопытную статистику опубликовал Росстат. По данным на 1 января 2018-го, в среднем на 10 россиянок (их зарегистрировали почти 78,8 миллиона) приходится 8,6 россиянина (мужчин в стране чуть больше 68,1 миллиона).

В Петербурге картина еще более удручающая. По последним данным Петростата на 1 января 2018-го, в городе на Неве живет 2 422 075 кавалеров и 2 929 860 дам. То есть на каждую петербурженку приходится всего по 0,83 петербуржца.

Число ребят на 10 девчонок в возрастных группах Фото: Юлия РАФИКОВА

Число ребят на 10 девчонок в возрастных группахФото: Юлия РАФИКОВА

С возрастом шансы найти себе спутника среди земляков у петербурженок сильно уменьшаются: если в возрастной группе от 20 до 24 лет на 10 девушек приходится 9,5 молодого человека, то в группе 55-59 лет – 7,3 мужчины. А после 70 лет на 10 петербурженок – всего 4,3 петербуржца. Интересно, что рождается мальчиков в Петербурге с запасом: в группе младше 4 лет на 10 малышек – 10,6 малыша.

Карта Петербурга по соотношению мужчин и женщин Фото: Юлия РАФИКОВА

Карта Петербурга по соотношению мужчин и женщинФото: Юлия РАФИКОВА

Самый густонаселенный мужчинами район Петербурга – Курортный: на 10 женщин – действительно 9 мужчин. А вот в Красногвардейском, Московском и Фрунзенском искать себе спутника жизни не стоит: на десятку дам там не найдется и 8 кавалеров.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Людмила ПОЛЯНОВА, психоаналитик, кандидат социологических наук:

– Нельзя рассматривать демографию как феномен в отдельной стране, в отдельном городе. То, что мы видим рождение приблизительно одного количества девочек и мальчиков, говорит о том, что природа продолжается заботиться о нас – о том, чтобы мы могли воспроизводить себя.

Если мужчин меньше, чем женщин, это свидетельствует о том, что либо будут привлекаться мужчины из других регионов, либо одинокие женщины входят в категорию, которая иметь детей не может, не хочет или не должна: они могут родить ребенка, но будут исполнять свою функции, не инвестируя любовь. Стопроцентные женщины найдут себе пару, а те, кто не способен или не хочет стать матерю, – видимо, они и есть так погрешность.

Данная статистика не показывает способность к созданию пары «мужчина и женщина». Сегодня размываются гендерные границы, унисек во всем. Видимо, это насаждается для того, чтобы на Земле нас стало меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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