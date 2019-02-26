В Петербурге умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова

Одна из первых российских красавиц, покоривших мировые подиумы супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова умерла в Петербурге. Скончалась модель еще 9 февраля, но известно об этом стало только сейчас. Девушку, которая вдохновляла Карла Ланерфельда и Джона Гальяно сразил рак на 45-м году ее жизни.

О кончине супермодели с большим прискорбием сообщила актриса Оксана Полевикова на своей странице «ВКонтакте».

- Какая жуткая новость… Не стало Оли Пантюшенковой… 13 дней назад скончалась от рака,- сообщила печальную новость актриса.

Русская красавица была музой для самых известных дизайнеров мираФото: СОЦСЕТИ

Она вспомнила, как давно, еще в 1990-м году они вместе с Ольгой принимали участие в конкурсе красоты, еще совсем юные и несовершеннолетние.

- Ольга очень хотела уехать и в скором времени получила контракт и так и осталась в Европе... А сегодня я узнала, что ее больше нет... Плачу, девочки... Поверить не могу..., - прослезилась Полевикова.

Насколько известно, Ольга Пантюшенкова умерла в квартире своей мамы в Петербурге. Семьи у нее не было, детей тоже.

Супермодель из 1990-х покорила своей красотой и грацией весь мирФото: СОЦСЕТИ

Пантюшенкова была одной из первых русских моделей, которые после распада СССР отправились покорять Запад. С 16 лет, после участия в конкурсе «Супермодель СССР», она начала работать в агентстве Elite, которое известно своими знаменитыми моделями, такими как Синди Кроуфорд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/694135" frameborder="0"></iframe> Супермодель Ольга Пантюшенкова умерла в 44 года.Муза Карла Лагерфельда скончалась от онкологии

Пантюшенкова работала с Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и другими мировыми брендами.