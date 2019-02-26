Ради спасения котенка, в Петербурге разобрали крышу дома

Два дня жительниц квартиры на шестом этаже в доме на 9-й Красноармейской улице в Петербурге мучило жалобное мяуканье, которое доносилось из окна. Женщины смотрели по сторонам, заглядывали наверх, но никак не могли понять, откуда идет крик о помощи. Вызвали пожарных. Те приехали, осмотрели водосток возле окна, но ничего не нашли. А тем временем ни спать, ни есть жителям квартиры из-за переживаний было невозможно. Но в итоге чудесное спасение пушистой заложницы свершилось.

Вечером 24 февраля изведенные женщины обратились в организацию по спасению животных «КошкинСпас». Около десяти часов вечера того же дня спасатели со снаряжением и инструментом прибыли по адресу в Адмиралтейский район. Осмотрели водостоки, поднялись на чердак – никаких результатов.

- Крыша и чердак так тесно сходятся к краю, что ни подлезть, ни подползти, да и котенка тут совсем не слышно, - рассказали о спасательной операции активисты.

Несмотря на первые неудачи, котенка в беде не оставили. Начали внимательнее рассматривать стены за окном, прислушиваться. И тут, неожиданно, вся картинка сложилась. Вокруг стеклопакета и далее по фасаду, вероятно от возможных протеканий с крыши, все пространство до крыши зашито листами жести. И вот там с чердака за них и завалился котёнок.

Делать было нечего: единственный способ спасти животное – отогнуть жестяную обшивку. Начав это делать, спасатели столкнулись с новой проблемой. Листы крепились на солидные доски обрешетки, а котенок мяукал за ними. Пришлось взять в руки ломик и кувалду и начать разбирать всю конструкцию.

- Вечерний двор-колодец наполнился странными звуками: стонущие скрипы вытягиваемых аршинных гвоздей, потрескивание досок, удары кувалды, немелодичные вибрации жестяных листов, - поведали о проделанной работе в «Кошкином Спасе».

Котенок застрял за обшивкой, которую пришлось разобрать Фото: КошкинСпас

Спустя где-то полчаса за раскуроченными досками стало видно котенка. Он ходил туда-сюда по одной из досок и жалобно мяукал. Снять его оказалось не проблемой. Животное было голодное и совсем не противилось тому, чтобы его спасли. Видимо, уж очень надоело находиться в ловушке.

Заявительницы, которые несколько дней переживали за судьбу хвостатой и вместе с ней не спали ночами, очень обрадовались, увидев серенькую, чумазую кроху. Прижав ее покрепче, было принято решение, оставить ее себе. Теперь у маленькой бывшей заложницы появился настоящий большой дом и любящая семья.