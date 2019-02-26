Он же матершинник: Милонов удивлен назначением Шнурова в Общественный совет Госдумы по культуре

Противостояние, пока что заочное, депутата Виталия Милонова и его земляка, музыканта Сергея Шнурова продолжается. Так народный избранник оказался недоволен включением лидера группировки «Ленинград» в Общественный совет Госдумы по культуре.

- Я слушаю реакцию людей, которые мягко говоря, удивлены, как такие похабщики и матершинники включаются в состав Совета по культуре, - заявил Виталий Милонов в интервью корреспонденту «КП-Петербург».

По мнению депутата, человек, который матерится и поет со сцены голым, является воинствующим атеистом, не может быть представлять Общественный совет по культуре. И личные пристрастия его руководителя Елены Ямпольской, лично пригласившей Шнурова, тут не в счет.

Милонов о включении Шнурова в состав Общественного совета Госдумы по культуре 00:00 00:00

Впрочем, пытаться исключить музыканта из списка, в который также вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгард Запашный, Милонов не будет.

- Это не более чем клуб, никакого статуса он не имеет. Тем не менее, подобные инициативы подрывают авторитет Госдумы, - уверен парламентарий. - Такое не может получить одобрение нормальных россиян, это неправильно.

По мнению депутата, включение Шнурова в совет - определенное заявление, неолиберальный реванш. Подобным образом либеральная общественность пытается восстановить ценности 90-х годов.

Напомним, что ранее адвокат Сергея Шнурова потребовал от комитета по этике Госдумы проверить и оценить деятельность Виталия Милонова, а тот, в свою очередь, назвал музыканта гопником и вызвал на словесную дуэль.