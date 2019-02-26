В первом матче плей-офф Кубка Гагарина "Спартак" нокаутировал СКА за две минуты

Последний день регулярного чемпионата КХЛ преподнес СКАподарок в виде «Спартака», который опустился на седьмое место в Западной конференции и стал соперником армейцев в первом раунде плей-офф. В отличие от «Витязя» и ХК «Сочи», других вероятных соперников, встречи с московским клубом – это гарантированный аншлаг в «Ледовом», ажиотаж и страсти, бьющие через край на площадке и за ее аренами. Вне зависимости от места, которое занимают «гладитаторы» в турнирной таблице.

А красно-белых в этом сезоне порядочно штормило: команда шла по чемпионату волнообразно: то взлетая вверх, то падая в штопор. Как, например, в последнем отрезке чемпионата – одна победа в 9 матчах.

А красно-белых в этом сезоне порядочно штормило: команда шла по чемпионату волнообразно: то взлетая вверх, то падая в штопор.Фото: Олег ЗОЛОТО

Может ли такой соперник составить серьезную конкуренцию СКА, который после Нового года сметал всех своих соперников? Тем более что и лазарет петербуржцев, который к концу января разросся до опасных размеров, пришел в норму – продолжают лечиться только капитан Кетов и Земченок.

Эксперты, москвичам, которые проиграли в нынешнем чемпионате все четыре матча СКА, шансов не оставляли. Чуть ли не предлагали сдаться заранее.

Вероятно, все эти разговоры слегка расслабили игроков из Петербурга. Не ожидали они такого ожесточенного сопротивления от соперника и поплатились.

Получив такую звонкую оплеуху, армейцы в двух оставшихся периодах пытались смять оппонента с «лица земли».

Впрочем, начался матч вполне предсказуемо. Первый бросок по воротам Игоря Шестеркина гости смогли нанести только на 10-й минуте первого периода, все остальное время усиленно отбивались.

Впрочем, в концовке периода спартаковцы нанесли фаворитуудартакой силы, от которого он не смог оправиться до конца встречи. Для этого хватило две минуты и два удаления. Сперва чех Ганзл реализовал удаление Херсли, а за 21 секунду до сирены на перерыв латвиец Карсумс наказал за грубость Кузьменко.

Получив такую звонкую оплеуху, армейцы в двух оставшихся периодах пытались смять оппонента с «лица земли». Но подавляющее преимущество по броскам в голы так и вылилось. Великолепный матч провел словак Гудачек, сделавший 30 сейвов.

Сперва чех Ганзл реализовал удаление Херсли, а за 21 секунду до сирены на перерыв латвиец Карсумс наказал за грубость Кузьменко.

Взять реванш команда Воробьева сможет в четверг, когда в «Ледовом дворце» состоится второй матч серии.