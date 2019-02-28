2019-02-28T17:51:02+03:00
Общество

Полицию Петербурга и Ленобласти возглавил Роман Плугин

Ранее генерал-майор руководил УВД по Южному административному округу Москвы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Плугин служил начальником отдела специальных операций Главного управления собственной безопасности МВД России. Фото: УВД по Южному административному округу МосквыПлугин служил начальником отдела специальных операций Главного управления собственной безопасности МВД России. Фото: УВД по Южному административному округу Москвы
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Главным управлением МВД по Петербургу и Ленобласти теперь руководит полицейский из Москвы – генерал-майор Роман Плугин. Указ о его назначении сегодня, 28 февраля, подписал Владимир Путин.

– Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, освободив от занимаемой должности, – говорится в указе №87.

До сегодня Плугин возглавлял УВД по Южному административному округу Москвы. На эту должность его назначили в декабре 2013-го. В течение 2013-го Роман Юрьевич был начальником отдела специальных операций Главного управления собственной безопасности МВД России. Ранее замещал глав УВД по Северо-Восточному и по Зеленоградскому АО Москвы.

В числе наград Плугина – медали «За доблесть в службе» и «За боевое содружество». Фото: УВД по Южному административному округу Москвы

В числе наград Плугина – медали «За доблесть в службе» и «За боевое содружество». Фото: УВД по Южному административному округу Москвы

Новый начальник петербургского главка родом из Ставрополя. В 1996-ом он окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Службу Плугин начал оперуполномоченным отделения уголовного розыска РОВД Октябрьского округа Рязани.

Руководить впервые стал в 2001-ом, когда его назначили замначальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям, связанным с незаконным оборотом биологических морских ресурсов Северного бассейна и во внешнеэкономической деятельности при УВД Мурманской области. В 2006-ом Плугин стал служить в столице. Там же в 2010-ом окончил и Академию госслужбы.

В числе наград Плугина – медали «За доблесть в службе» и «За боевое содружество». Через полторы недели ему исполняется 44 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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