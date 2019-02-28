2019-02-28T18:34:28+03:00
Общество

Быстрой весны не ждите: в Петербургском гидрометцентре дали прогноз на март

Впрочем, сетовать на слякоть жители города на Неве начали с 1703 года
Петр КИБЕР
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Быстрого прихода весны в марте ждать не стоит.Быстрого прихода весны в марте ждать не стоит.Фото: Алексей ФОКИН
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Сразу после наступления 1 января многие петербуржцы перестают ждать Деда Мороза и начинают надеяться на скорый приход весны. С местным климатом оттепели возможны и в феврале, но все же ожидать тепла раньше марта-апреля не стоит.

- Сетовать, что 1 марта в городе идет снег – напрасно: в условиях нашего климата только апрель можно назвать характерным весенним месяцем, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Наталья Мироничева.

По словам Натальи Павловны, март часто совмещает в себе и черты уходящей зимы и долгожданные весенние приметы. Обычное дело, когда солнечные дни чередуются с серым ненастьем, а оттепель сменяется неожиданным снегопадом.

Мартовская слякоть - привычная картина для петербуржцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мартовская слякоть - привычная картина для петербуржцев.Фото: Иван ВИСЛОВ

И это неудивительно, ведь в Петербурге климатическая норма для первого календарного месяца зимы - 2,2 градуса мороза среднесуточной температуры.

Что касается нынешнего года, то ждать быстрой весны не стоит. По прогнозу синоптиков, потепление придет в город на Неве лишь после двадцатых чисел марта.

Из-за циклонических процессов в первые дни месяца сохранится слабо-морозная погода с осадками, преимущественно в виде снега и возможными усилениями ветра.

В дальнейшем дневные температуры будут находиться в пределах от 1 до 6 градусов выше ноля, при этом отдельные дни марта могут быть ещё теплее. Ночью, в основном, температура будет колебаться в пределах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, однако, в некоторые ночи при прояснениях термометры могут показать и до 4-9 градусов мороза.

Но, в общем, среднемесячная температура марта прогнозируется на 2-4 градуса выше климатической нормы. А месячная сумма осадков ожидается близкой к средним многолетним показателям – 35 миллиметров.

Впрочем, долгосрочные прогнозы остаются прогнозами, а более-менее точно синоптики говорят лишь о ближайших трех сутках. Так, 1 марта в Петербурге ночью будет метель и до семи градусов мороза, а днем снег с сильным ветром и -4 на градуснике.

В ночь на субботу, 2 марта температура упадет до -10, а днем повысится до ноля градусов. Также будет снежно и ветрено. В воскресенье, 3 марта сохранится ветреная погода с небольшим снегом и -1..-3 в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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