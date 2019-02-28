В Неаполе разыскивают знакомых потерявшей память пенсионерки из России

«Просьба из Италии! Кто знает эту женщину или может помочь, откликнитесь, пожалуйста», - сообщение с таким текстом появилось в социальных сетях несколько дней назад. Автор объявления рассказал, что в Неаполе попала в беду россиянка. Женщина потеряла память и уже два месяца находится в больнице «Loretta Mare». В госпитале она оказалась 1 января. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, диагностировали у пациентки сахарный диабет и частичную амнезию.

- Удалось выяснить, что ее зовут Крамцева Раиса, она из Ленинграда, 1945 года рождения и по профессии учитель. Ее футболят по больнице из отделения в отделение, но держать дольше не могут. Ухаживать за ней некому, она не встает, - говорится в сообщении. - Ей нужно помочь и восстановить документы.

В Неаполе женщину никто не разыскивал. Поэтому пользователи предположили, что концы ее нужно искать в России. Начали с Петербурга.

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

«Комсомольская правда» связалась с почетным консульством России в Неаполе. Его сотрудники заверили журналиста, что о сложившейся ситуации знают и решением проблемы занимаются не первую неделю.

- До того, как информация разлетелась по интернету, с нами связались из госпиталя и рассказали о женщине, которая частично потеряла память, - поделилась с «Комсомольской правдой» руководитель почетного консульства в Неаполе Светлана Нестеренко. – В больнице она находится около двух месяцев. И самое важное, что при ней нет абсолютно никаких документов.

Женщина действительно говорит по-русски. Однако этого недостаточно, чтобы доказать российское гражданство.

- Мы не можем быть уверены, что ее зовут Раиса Крамцева. Не знаем, точно ли она родилась в Ленинграде в 1945 году, - объясняет Нестеренко. - Русскоговорящая диаспора в Неаполе гораздо больше, чем российская. Она может говорить по-русски и при этом быть гражданкой Украины, Беларуси, Молдавии, Казахстана и других бывших республик Советского союза. В этом случае мы никак помочь не можем. Поэтому нам нужны любые доказательства: документы или хотя бы их ксерокопии.

ЗНАКОМАЯ ПРОПАЛА

В Неаполе консульство начало разыскивать знакомых загадочной пациентки. Через несколько дней на них вышла некая Елена. Она подтвердила, что пенсионерка приехала в Италию из России и обещала помочь с документами. Женщина общалась с Раисой и знала, где та живет.

- В назначенный срок Елена не пришла, на звонки и смс не отвечает уже несколько дней, - сетуют в почетном консульстве. – Она была нашим единственным связующим звеном. Поэтому мы продолжаем с ней связываться. Пока безрезультатно.

В это время Раиса находится в больнице. Там за ней ухаживают, кормят и проводят необходимые процедуры.

- Женщина не в себе, смотрит в одну точку. Состояние ее нестабильное. Из больницы ее, конечно, не выгонят. Но для того, чтобы мы могли в дальнейшем ей помочь, нам нужно срочно установить ее личность.

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