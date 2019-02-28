Съемками фильма Никиты Михалкова в Петербурге заинтересовался Росприроднадзор

Лед на реках в центре Петербурга неожиданно преобразился в конце января. Странные сине-зеленые полотна покрыли Крюков канал и часть канала Грибоедова. Интригу хранили недолго. Оказалось, что это часть реквизита для съемок фильма «Серебряные коньки» студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

Появление необычных настилов вызвало восторг у туристов и негодование среди жителей окрестных домов. После того, как актеры сменили локацию, съемочная группа забыла забрать с собой мусор. Петербуржцы пожаловались в Росприроднадзор на состояние наледи на Мойке и Зимней канавке, а также Крюкова канала и канала Грибоедова.

Так выглядел Крюков канал и канал Грибоедова перед началом съемок.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Местами плиты повреждены, некоторые находятся на берегу канала, - рассказали «Комсомольской правде» в Росприроднадзоре. - Древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. Все это остается на льду. На поверхности также замечены опилки и обломки деревянных конструкций.

После проверки государственные инспекторы Росприроднадзора по СЗФО возбудили дело об административном правонарушении. Компанию «ФильмФест», причастную к производству фильма, подозревают в загрязнении акватории рек. Максимальная сумма штрафа за такую халатность – 90 тысяч рублей.

После съемок настилы остались.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Данные факты свидетельствуют о нарушении требований к охране водных объектов, - подчеркнули в ведомстве. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства по делу.

Как заверили «Комсомольскую правду» в компании, на Мойке настил уже убран. На Крюковом канале работы ведутся. В ближайшие дни наледь предстанет перед жителями в привычном виде.

Кстати, это не единственная претензия к киношникам. Защитники природы обратились в региональное отделение МЧС из-за того, что горожане массово гуляли по «сине-зеленому» льду. По их словам, это угрожало жизни и здоровью населения.