«Нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики»: Врио губернатора - о преобразованиях в городе

В Северной столице сегодня открылся III Санкт-Петербургский международный форум труда. Темы, которые обсуждали эксперты, крупные работодатели и представители госструктур - цифровизация, производительность труда, человеческий капитал.

В форуме принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам главы города, сейчас начинается новый этап развития Санкт-Петербурга. Растёт деловая активность, появляются новые крупные инвесторы и предприятия с хорошими зарплатами, качество профессионального образования горожан выходит на новый уровень.

- Мы понимаем, что конкуренция за капиталовложения, за классных специалистов между ведущими индустриальными центрами страны очень высокая, - заявил Беглов. - Поэтому крайне важно быть в постоянном диалоге с людьми, идти навстречу бизнесу в решении острых, застарелых проблем.

Врио губернатора рассказал о планах запустить в Северной столице масштабную программу преобразований. В самых разных сферах. Что касается экономики города, речь идёт прежде всего о создании максимально комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в Санкт-Петербург, а также о росте реальных доходов горожан.

Стоит отметить, что уровень безработицы в городе на Неве сейчас один из самых низких по России - всего 1,5%. При этом городские власти готовы поддерживать стартапы и образовательные программы, нацеленные на повышение квалификации. Не секрет, что на смену многим профессиям приходят совершенно новые, современные специальности.

Выступая на форуме, Александр Беглов напомнил слова Президента в его послании Федеральному Собранию - для роста российского бизнеса и IT-индустрии, за которой будущее, нужно формировать спрос на высокотехнологичную продукцию.

- Во всех этих сферах мы не только располагаем производственными мощностями, но и огромным интеллектуальным и научным ресурсом, - сказал Александр Беглов. - Петербургские вузы осваивают передовые рубежи генетической науки. У нас готовят лучших программистов. И я убежден - нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики нашей страны.

С позитивными прогнозами согласился и приехавший на форум председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что Петербург сегодня не просто заметен на карте развития страны, он соревнуется с крупнейшими центрами Европы и мира.