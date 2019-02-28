У СКА «украли» победу на последних секундах

Первую встречу серии СКА - «Спартак» наставник петербуржцев Илья Воробьев завершил словами: «Не забив ни одного гола, сложно рассчитывать на успех. В причинах будем разбираться. Послезавтра вы увидите другой хоккей».

Причины невыразительной игры представитель хоккейной династии как всегда расшифровывать не стал. Поэтому, что произошло с его командой во вторник так никто и не понял. Возможно, и она сам. Экс-тренер СКА Игорь Захаркин в таких случаях говорил про запланированный спад, хотя в плей-офф — планировать такое - подобно самоубийству.

Впрочем, утверждать, что армейцы бросились в четверг с первого вбрасывания демонстрировать что-то принципиальное иное — язык не повернется. Да, с первых секунд под гул заполненных трибун Ледового стадиона подопечные Воробьева бросились вперед. Но быстро увязли в оборонительных редутах спартаковцев.

До голевых моментов дело практически не доходило, а если они и появлялись, то с шайбой легко «договаривался» голкипер москвичей Гудачек. Плюс, игроки СКА ввязались в обмен удар ударами с противником и нахватали необязательных штрафов. Не дрогни на этот раз нервы у красно-белых, история первой встречи могла повториться.

Привести в чувства своих хоккеистов Воробьев с помощниками смогли только после перерыва. Им на помощь пришел все-таки Гудачек, который «прикрыл» свое шоу — «сухая» серия экспрессивного словака в нынешнем розыгрыше плей-офф завершилась на 87-й минуте.

Сперва словацкий вратарь ошибся после выстрела Рукавишникова от синий линии, а затем Барабанов поймал его на противоходе на 31-й минуте.

Впрочем, довести игру до победы на классе хозяевам не удалось. Растеряли они свое преимущество также легко, как и заработали. Сперва бывший игрок СКА Дмитрий Калинин в начале третьего периода сократил разрыв. А затем армейцев ждали три минуты кошмара.

На 58-й минуте Талалуев реализовал большинство, а за 5 (!!) секунд до окончания третьего периода латвиец Карсумс, использовав очередную ошибку обороны СКА, поверг в шок трибуны Ледового — 2:3!

Серия переезжает в Москву, где в субботу и понедельник состоятся очередные игры. И теперь все козыри на руках у игроков «Спартака» - они в двух шагах от главной сенсации этого розыгрыша Кубка Гагарина.