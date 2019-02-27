Ожоги сигарет и электрошокер: В Петербурге из 12-летнего ребенка выбивали признание в изнасиловании годовалой сестры

С понедельника, 25 февраля, в СМИ и соцсетях Петербурга начали появляться страшные заголовки: «12-летний мальчик изнасиловал свою годовалую сестру». Однако после того, как с этой историей начали разбираться следователи и уполномоченный по правам ребенка в Северной столицы, выяснилось, что ситуация куда ужаснее, чем кажется на первый взгляд. Сейчас мальчик и его годовалая сестренка оба находятся в детской больнице.

Разумеется, 12-летний ребенок и пальцем не тронул свою маленькую сестричку. А вот гостям их матери показалось совершенно иное. Когда несколько мужчин пришли 19 февраля к матери детей, они вдруг решили, что у сына слишком странное поведение по отношении и маленькой девочки. Они начали бить мальчика, пытать его, прожигая кожу на руке окурками сигарет, и били ребенка электрошокером. Выбившись из сил и испугавшись, несчастный ребенок решил, что лучше сказать то, что хотят услышать мужчины и признался в сексуальных домогательствах к девочке.

- Сейчас 12-летний мальчик находится в больнице с множественными ушибами, ожогами и сотрясением мозга. С ним работают психологи. В туже больницу поместили и его годовалую сестренку. Во время осмотра врачи не обнаружили никаких признаков и следов насилия, - рассказала пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Как сейчас уже известно, семья, где жили дети, неблагополучная. Уже больше года она стоит на учете в органе опеки и попечительства. Живут они все в трехкомнатной квартире, но занимают всего две комнаты: мать, двое детей и их дедушка. Мальчик и девочка от разных отцов. Папа дочери сейчас находится в тюрьме.

Мать детей тоже не без греха. За ее плечами имеется судимость, много раз бывала на комиссии по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. На этот раз женщину могут окончательно лишить родительских прав за то, что она даже не подумала защитить своего сына, которого пытали взрослые мужики. Опека уже готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношение обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: по ходатайству опеки после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения.