2019-02-27T12:47:32+03:00
Дом. Семья

Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Петунию можно сейчас встретить в любом саду, она любима как новичками в цветоводстве, так и маститыми озеленителями-профессионалами
Поделиться:
Петуния. Фото: собственность компании.Петуния. Фото: собственность компании.
Изменить размер текста:

Это – многоликая волшебница, которая может привести в умиление как изящный компаньон в миниатюрной горшечной композиции и шокировать лавиной роскошных каскадов в подвесных кашпо. Планирование цветника, это забота, как о красоте, так и о практичности посадок. Петуния удовлетворяет обе эти потребности. Например, благодаря разнообразию ее цветов и форм, она прекрасно гармонирует с любыми цветами на клумбе. Но может и сольно выступать. При этом внешний вид участка никак не пострадает. Высаживая цветы, нужно продумать и такой немаловажный момент, как их способность уживаться по соседству. Ведь растения, которые нуждаются в разных условиях, не смогут нормально сосуществовать. Последствия иногда бывают очень печальные. Являясь некапризным цветком, что благополучно растет даже по соседству с розами, петуния заслуживает свое место на самых изысканных клумбах. При этом, она не перестает щедро цвести. Петунии на балконе смотрятся великолепно. Яркость красок, буйство цветения — украсит любой балкон и выделит его среди других. А как приятно устроить на балконе чаепитие в окружении цветов и наслаждаться их ароматом и красотой!

Отдел продаж (г. Москва): +7(495) 401-96-10, +7(499) 165-30-80 www.elitagro.ru

Официальный представитель в Санкт-Петербурге ИП Вознесенская М. А. (Русский Огород)

Адрес: Санкт-Петербург, Московское шоссе, 42, корп. 2 тел. 8-921-640-10-39

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Выращивание рассады из семян в домашних условиях
Перед выращиванием рассады из семян в домашних условиях возникает масса вопросов: что нужно купить, какие культуры выращивают через рассаду, когда их сеять, в какую землю и т. д. и т. п. Что же, давайте составим список всего необходимого и план действий
Что сажать в феврале на рассаду: Овощи, которым нужно много времени для хорошего урожая
Опытные дачники открывают посевную в феврале - в это время на рассаду высевают семена баклажанов и поздних перцев. Но не только их нужно посеять в последний месяц зимы - есть еще несколько культур, которым надо много времени, чтобы дать полноценный урожай
Новости 24
За три года в экономику Петербурга инвестировано более 2 трлн рублей
«Мост глупости» в Петербурге «поймал» трактор с сеном
Студия Михалкова ответит за загрязнение рек и каналов в Петербурге
В Приморском районе обустроят сквер со спортивной площадкой
В Петербурге с утра снова массово эвакуируют школы
Юная жительница Петербурга совращала 12-летнего мальчика
Гадалка сняла с петербурженки порчу вместе ювелирными украшениями на 150 тысяч рублей
Полиция Петербурга задержала мужчину, напавшего в лифте на пенсионерку
В Петербурге издали альбом группы «Кино» в авторском варианте
Ночью спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире в Московском районе
Старинные витражи в доме на Петроградке заменили на стеклопакеты
Погода на 27 февраля в Петербурге: Среда будет облачной
В Петербург приехал инспектор из ЮНЕСКО
В Петербурге уничтожили почти тонну «санкционки»
В Пулково у гражданина Белоруссии изъяли 2 тысячи пачек сигарет, которые он вез в Грецию «для себя»
Стали известны районы-финалисты проекта «Твой бюджет»
На Невском проспекте микроавтобус снес столб
Парк «Екатерингоф» оштрафовали на 300 тысяч за самовольное строительство
В Петербурге появится служба социальных участковых
Ирина Ган официально стала начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга
К лету в Петербурге появится единый билет на все виды транспорта
Беглов поручил ввести станции Фрунзенского радиуса в строй до конца 2019 года
Депутаты просят проверить Думскую улицу после громкого ДТП на Невском
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Смольный: 90 процентов улиц Петербурга очищено от снега
В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима
Крупную нарколабораторию «накрыла» полиция на юге Петербурга
Петербургский государственный университет отметил 295-летие