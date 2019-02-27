Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Это – многоликая волшебница, которая может привести в умиление как изящный компаньон в миниатюрной горшечной композиции и шокировать лавиной роскошных каскадов в подвесных кашпо. Планирование цветника, это забота, как о красоте, так и о практичности посадок. Петуния удовлетворяет обе эти потребности. Например, благодаря разнообразию ее цветов и форм, она прекрасно гармонирует с любыми цветами на клумбе. Но может и сольно выступать. При этом внешний вид участка никак не пострадает. Высаживая цветы, нужно продумать и такой немаловажный момент, как их способность уживаться по соседству. Ведь растения, которые нуждаются в разных условиях, не смогут нормально сосуществовать. Последствия иногда бывают очень печальные. Являясь некапризным цветком, что благополучно растет даже по соседству с розами, петуния заслуживает свое место на самых изысканных клумбах. При этом, она не перестает щедро цвести. Петунии на балконе смотрятся великолепно. Яркость красок, буйство цветения — украсит любой балкон и выделит его среди других. А как приятно устроить на балконе чаепитие в окружении цветов и наслаждаться их ароматом и красотой!

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