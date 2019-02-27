«Жестокость и кровь Шекспира мы разбавляем юмором»: Кукота&Чехов о театральном проекте

Подробностями проекта артисты поделились в эфире Радио «Комсомольская правда».

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Кукота, Чехов и Шекспир 00:00 00:00

Тандем Кукота&Чехов известен широкой аудитории зрителей по таким проектам, как «Comedy Club», «Comedy Баттл», «Смех без правил», «Убойная лига», «Точка Ю», «Не спать», а также по «Большой разнице». Главное отличие коллектива от всех остальных юмористов страны в том, что они способны рассмешить публику, не используя слов. Им достаточно клоунских гримас, сложной пластики, акробатических трюков, звуковой имитации и силовых приемов.

Жанр, которым пользуются артисты, они сами определяют словосочетанием «пластический идиотизм». Из-за большой скорости гиперболических приемов получается некое подобие мультиков.

- Как вы достигли такой невероятной гибкости? Это у вас от природы?

- Был такой период, когда и я, и Максим Сергеевич занимались спортом и танцами.

- Совершенно точно от природы что-то было заложено и мы это развивали. У Чехова больше внешней пластики. Он может садиться на шпагат, выворачивать руки. А у меня много внутренней пластики. И когда две эти стихии собираются в одном получается энергетическая бомба.

- Говорят, все женские образы в этом спектакле играет Кукота.

- Мы оба по гороскопу девы. Но моя мама - клоунесса, несостоявшаяся актриса и педагог. Генетически мне передалось многое от нее. Я хорошо чувствую женское начало, манеры, поэтому 90 процентов женских персонажей мои.

- Режиссер спектакля «Весь Шекспир» Илья Мощицкий известен петербургской публике скандалом, связанным с его постановкой «Кабаре холокост». Как вы с ним сошлись?

- Мы познакомились с Ильей, не зная его работ. Нас свел наш продюсер, который был инициатором этого классного движения. Над Шекспиром мы работали полтора года. Но дело в том, что все мы были заняты в других проектах и встречались крайне редко. Потом собрались с духом и довели дело до ума.

Ничего откровенно провокационного в этом спектакле нет. На наш взгляд, мы просто предали новое отношение к Шекспиру через призму нашего режиссера. Жестокость и кровь Шекспира мы разбавляем юмором. Все выстроено настолько органично-юмористически, что выглядит это, скорее всего, «развлекая, поучай».

- Веселый ликбез?

- Каждый найдет тут, что захочет: и провокацию, и хрестоматию, и ликбез, и чашечку кофе

- Какие конкретно пьесы Шекспира вы использовали, создавая этот спектакль?

- Мы взяли шесть пьес, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы посмотреть и на нас и на Шекспира. «Тит Андроник» «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Макбет» и «Король Лир».

- Некоторые зрители говорят после спектакля, что надо бы перечитать классика. Они путаются в показаниях. Многие о ранней пьесе «Тит Андроник» вообще не слушали никогда. Для нас это произведение тоже стало открытием.

- Какая музыка звучит в постановке?

- Есть рэп и всякая другая авторская музыка. Все представление длится полтора часа, по 12 минут на каждую пьесу и туда умещаются песенки.

- Вы уже год играете этот спектакль. Появляется ли в нем что-то новое?

- Всякий раз обнаруживается какая-нибудь находочка и она закрепляется. Шутки, репризы оттачиваются. Спектакль, как коньяк с годами становится только лучше.

- Где вы его играете?

- По городам России возим. Отклик находим везде. Там, где надо люди смеются, там, где надо печалятся. Этим летом мы вывезли его в Шотландию на фестиваль. Принимали хорошо, были полные залы.

- Мы когда туда приехали, нужно было сперва показать спектакль женщине-редактору. Она должна была определить, что в постановке нет пошлости и голых тел. За полтора часа у цензорши даже глаза не зажгись, она ни разу бровью не повела. Сидела с таким выражением лица: «Боже мой, поскорее бы отсюда смыться». Потом встала и ушла. Молча.

- Ваши жены смеются над вашими шутками?

- Обязательно. Если не смеются, значит, не любят. Любая жена смеется над шутками мужа.

- Даже если не смешно, а мы любим друг друга, то это работает. Нашим женам, конечно, повезло больше, потому что мы немножко профессионально шутим.

- Игорь, но ведь ваша супруга актриса Юлия Топольницкая, которую все знают по клипу «Лабутены» Шнурова. Почему такую звезду вы не привлекаете в свои спектакли?

- Думаю, настанет тот момент, когда он будет уместен, чтобы ее присутствие в нашей компании было правильным, красивым и дорогим. Такой момент еще не настал.

- Мы Юлю каждый раз приглашаем, но у нее совсем нет времени. У нее очень много сериалов, фильмов и телепроектов. Поэтому приходится пока все делать вдвоем с Чеховым.