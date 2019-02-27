2019-02-27T13:19:01+03:00
Звезды

Ингеборга Дапкунайте снялась в эротической сцене в новом клипе Бориса Гребенщикова

Актриса исполнила роль журналистки в музыкальной короткометражке на песню «Темный, как ночь»
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56-лентяя Ингеборга Дапкунайте появится в клипе обнаженной, на столе с мужчиной.56-лентяя Ингеборга Дапкунайте появится в клипе обнаженной, на столе с мужчиной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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БГ давно не снимал клипов на свои песни. А тут решился. Музыкант сообщил в соцсети, что послал своему приятелю Александру Цыпкину песню «Темный, как ночь» из последнего альбома «Время N». Тот написал сценарий по мотивам «Анны Карениной» Толстого и собрал звездный состав.

Главную роль в клине досталась Юлии Пересильд, которая рассказала у себя в Instagram, что работа была непростой, но интересной и длилась три дня. Актриса также призналась, что в первой части клипа музыки нет. Только диалоги героев и действия. Лишь потом появляется голос БГ, которого на съемочной площадке не было, но в клипе он будет.

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Поехали! Первый тизер нашего фильма/клипа на песню БГ. Темная как ночь. Каренина 2019.
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56-лентяя Ингеборга Дапкунайте не только сыграет честную журналистку, она появится в клипе обнаженной, в интимных объятиях с молодым мужчиной на столе.

Кроме Пересильд и Дапкунайте в ролике снялись Матвей Лыков и Константин Хабенский, который, кстати, выбрал для себя роль машиниста поезда.

«Поехали! Первый тизер нашего фильма/клипа на песню БГ. Темная как ночь. Каренина 2019. Тизеров будет много. Премьера клипа 19 марта», - написал у себя в Instagram сценарист Александр Цыпкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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