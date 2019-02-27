Как освоить перспективную профессию

Профессий существует огромное множество, однако некоторые из них возникли совсем недавно. И зачастую именно новые специальности становятся самыми востребованными и многообещающими. Например, в последние годы большое количество вакансий создал стремительно развивающийся Интернет. Конечно, подходят они не всем, но если у человека есть задатки и желание развиваться в этом направлении, добиться можно очень многого. Именно так получилось у петербуржца Вячеслава Баталова.

- Я всегда был с компьютерами на ты, хотя моя трудовая деятельность напрямую с ними связана не была. Работал в разных сферах и, сколько помню, всегда помогал коллегам, если у них что-то «зависло и не открывается», - рассказывает Вячеслав. - А в какой-то момент понял, что на своих знаниях и интересе можно попытаться заработать. Поначалу серьезно к этим мыслям не относился, но, после того как уволился с очередного места работы, стал обдумывать план действий.

Вячеслав хотел заниматься разработкой сайтов - это и перспективно, и интересно. Но где получить новую профессию, если ты уже давно не студент? Стал рассматривать различные курсы.

- И тогда подумал: если уж я безработный, почему бы не встать на учет в Центр занятости? Во-первых, материальная поддержка лишней не будет, но самое главное - там можно было пройти обучение, причем совершенно бесплатно, - продолжает Вячеслав.

Действительно, перед каждым безработным, вставшим на учет в Центр занятости, помимо выплат пособия по безработице, открывается возможность получить бесплатное дополнительное образование. Вячеслав этой возможностью воспользовался и прошел профессиональное обучение по программе «Специалист по разработке и дизайну веб-сайтов». Выбрал самые интересные для себя направления - технологии и дизайн. Освоив новые навыки, решил открыть свое дело по разработке и продаже веб-сайтов.

- Конечно, одних курсов, чтобы стать специалистом в области разработки сайтов, мало, нужно постоянно учиться, что-то читать и пробовать самостоятельно. Но в любом случае обучение дает неплохую основу, - считает Вячеслав Баталов. - Интернет все активнее входит в нашу жизнь, надеюсь, что и спрос на мои услуги будет расти.

НА ЗАМЕТКУ

Чем больше способов поиска работы вы задействуете, тем быстрее можно найти подходящую вакансию. Поэтому, пользуясь Интернетом, соцсетями и «знакомствами», не забывайте про еще один верный (и не раз проверенный!) способ трудоустройства - обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 марта в «Ленэкспо». Режим работы: с 11.00 до 17.00. Вход бесплатный.

В прошлом году на ярмарке побывало более пяти тысяч посетителей. Тем, кто ищет работу, 150 работодателей предложат порядка 2500 вакантных мест. В этом году интересных предложений будет немало: в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи Центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры и навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.