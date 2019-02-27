2019-02-27T13:42:21+03:00
Общество

Как освоить перспективную профессию

Сделать это можно в любом возрасте, но вам понадобятся три вещи: желание, упорство и дополнительное обучение
Любовь Холопова
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Перед каждым безработным, вставшим на учет, помимо выплат пособия открывается возможность получить бесплатное дополнительное образование. Фото предоставлено центром занятости.Перед каждым безработным, вставшим на учет, помимо выплат пособия открывается возможность получить бесплатное дополнительное образование. Фото предоставлено центром занятости.
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Профессий существует огромное множество, однако некоторые из них возникли совсем недавно. И зачастую именно новые специальности становятся самыми востребованными и многообещающими. Например, в последние годы большое количество вакансий создал стремительно развивающийся Интернет. Конечно, подходят они не всем, но если у человека есть задатки и желание развиваться в этом направлении, добиться можно очень многого. Именно так получилось у петербуржца Вячеслава Баталова.

- Я всегда был с компьютерами на ты, хотя моя трудовая деятельность напрямую с ними связана не была. Работал в разных сферах и, сколько помню, всегда помогал коллегам, если у них что-то «зависло и не открывается», - рассказывает Вячеслав. - А в какой-то момент понял, что на своих знаниях и интересе можно попытаться заработать. Поначалу серьезно к этим мыслям не относился, но, после того как уволился с очередного места работы, стал обдумывать план действий.

Вячеслав хотел заниматься разработкой сайтов - это и перспективно, и интересно. Но где получить новую профессию, если ты уже давно не студент? Стал рассматривать различные курсы.

- И тогда подумал: если уж я безработный, почему бы не встать на учет в Центр занятости? Во-первых, материальная поддержка лишней не будет, но самое главное - там можно было пройти обучение, причем совершенно бесплатно, - продолжает Вячеслав.

Действительно, перед каждым безработным, вставшим на учет в Центр занятости, помимо выплат пособия по безработице, открывается возможность получить бесплатное дополнительное образование. Вячеслав этой возможностью воспользовался и прошел профессиональное обучение по программе «Специалист по разработке и дизайну веб-сайтов». Выбрал самые интересные для себя направления - технологии и дизайн. Освоив новые навыки, решил открыть свое дело по разработке и продаже веб-сайтов.

- Конечно, одних курсов, чтобы стать специалистом в области разработки сайтов, мало, нужно постоянно учиться, что-то читать и пробовать самостоятельно. Но в любом случае обучение дает неплохую основу, - считает Вячеслав Баталов. - Интернет все активнее входит в нашу жизнь, надеюсь, что и спрос на мои услуги будет расти.

НА ЗАМЕТКУ

Чем больше способов поиска работы вы задействуете, тем быстрее можно найти подходящую вакансию. Поэтому, пользуясь Интернетом, соцсетями и «знакомствами», не забывайте про еще один верный (и не раз проверенный!) способ трудоустройства - обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 марта в «Ленэкспо». Режим работы: с 11.00 до 17.00. Вход бесплатный.

В прошлом году на ярмарке побывало более пяти тысяч посетителей. Тем, кто ищет работу, 150 работодателей предложат порядка 2500 вакантных мест. В этом году интересных предложений будет немало: в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи Центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры и навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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