2019-02-27T15:59:27+03:00
Общество

25 000 SKODA тому назад

Официальные дилерские центры SKODA ГК WAGNER празднуют юбилейную выдачу автомобиля
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Фото предоставлено ГК WAGNER.Фото предоставлено ГК WAGNER.
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23 ноября 2004 года первый автомобиль ŠKODA Octavia Tour, выданный дилерским центром Пулково-Авто обрел своего владельца и выехал на дороги Санкт-Петербурга.

К ноябрю 2006 года состоялось долгожданное событие - официальное открытие дилерского центра Пулково-Авто, ставшего первым дилерским предприятием, построенным и оснащенным в полном соответствии с рекомендациями и стандартами марки.

С тех пор произошло много изменений не только в мире, но и в рамках бренда ŠKODA.

Логотип и фирменный стиль прошли несколько этапов кардинальных перемен. Модельный ряд изменился практически до неузнаваемости, лишь сохраняя традиции и ценности бренда ŠKODA. Каждая модель обрела множество инновационных функций и породистую внешность с характерными гранями чешского хрусталя.

Рекордным годом по продажам ŠKODA за всю историю группы компаний стал 2012 год, который подарил миру 2663 новых шкодовода. И только спустя 6 лет, в 2018 году, результаты продаж впервые приблизились к этой цифре и достигли 2538 штук благодаря выходу марки ŠKODA в новый сегмент – SUV с внедорожником ŠKODA KODIAQ локального производства.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Группа компаний WAGNER хотела бы поблагодарить каждого своего клиента за выбор и доверие, ведь автомобиль – это не просто способ передвижения. Это вещь, в тандеме с которой происходит множество значимых событий, открытий и путешествий, которые дарят незабываемые эмоции. Только благодаря своим клиентам официальные дилеры Пулково, Неон и ТАЛЛИНСКИЙ-АВТО продают новые автомобили на протяжении такого временного отрезка, в который уже подросло новое поколение владельцев ŠKODA, а это без малого 15 лет!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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