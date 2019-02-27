Все специальности нужны, все специальности важны

«У каждого дела / Запах особый: / В булочной пахнет / Тестом и сдобой. / Мимо столярной / Идешь мастерской, - / Стружкою пахнет / И свежей доской…»

Все помнят это стихотворение Джанни Родари. А задумывались ли вы, что пишет он о тех рабочих профессиях, без которых жить было бы очень сложно, и о людях, чей труд, может быть, не всегда заметен, но очень полезен?

ЗАРПЛАТЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ

Почему-то считается, что рабочий труд - низкоквалифицированный и плохо оплачиваемый. Мол, высшего образования работяге не надо, руками работать не велика наука. Но на самом деле рабочих специальностей несколько сотен. И про некоторые из них вы вряд ли даже слышали. Например, травильщик форм глубокой печати или же фриттовщик. Испытатель двигателей и электроприборов - это тоже рабочая профессия. Скажете, для нее не нужны знания и умения?

А знаете ли вы, какая самая востребованная рабочая профессия в Петербурге? В рейтинге, который ежемесячно публикует городская служба занятости, по итогам января лидирует повар. 265 вакансий! Водители, которые на втором месте, востребованы вдвое меньше. Тройку лидеров замыкает подсобный рабочий. Дальше по убыванию швея, маляр, плотник, монтажник, каменщик, арматурщик… на последнем месте в «горячей десятке» - кондуктор.

Да и зарплаты людей, работающих руками, нередко обгоняют оклады офисных сотрудников. Чем выше разряд, тем достойнее оплата труда. Например, водитель категории Е может претендовать на оклад от 70 до 110 тысяч рублей. Фрезеровщик высокого разряда может получить до 70 тысяч в месяц, токарь - около 50. Таксисту предлагают от 50 тысяч, хороший повар тоже заработает не меньше. Но мерить одними деньгами не будем: западные исследователи год за годом включают в списки самых счастливых профессий фермеров, мастеров (например, по обработке металла), парикмахеров, секретарей и электриков.

Кстати, хорошего рабочего специалиста, ремесленника не сыщешь днем с огнем. Так, в конце прошлого года портал hh.ru озвучил список самых редких профессий в Петербурге. В него попали эмальер, мастер по ремонту самоваров и расписчик печенья.

Я БЫ В ТОКАРИ ПОШЕЛ - ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Петербург, кстати, по праву считается лидером в сфере среднего профессионального образования. Сейчас в городе работает 118 учреждений - техникумов, лицеев, колледжей, - которые готовят специалистов рабочих профессий. Ссузы идут в ногу со временем: открывают новые специальности, закрывают невостребованные. Все реже учат на кассиров, чаще на мастеров жилищно-коммунального хозяйства. Образовательных программ в этом году 181. А в прошлом было 168.

- Численность студентов превышает 61 тысячу человек, - рассказали в Комитете по науке и высшей школе. - Ежегодно из таких образовательных учреждений выпускается 15 тысяч человек.

Специалисты говорят: система среднего профессионального образования сейчас на подъеме. Конкурс на текущий учебный год по отдельным специальностям составлял 5-7 человек на место. В первую очередь речь идет о направлениях, связанных с информационными технологиями, сервисом, туризмом, преподаванием. Появилось обучение профессии оператор связи, программы подготовки по специальностям «прикладная геодезия», «реклама», «издательское дело». Открыты программы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами и международными стандартами.

А заводы, предприятия охотно берут на работу выпускников училищ, даже без разряда. Главное - желание и уверенность в выборе профессии. Работодатели присматривают за перспективными обучающимися в «подшефных» ссузах и даже выделяют корпоративные стипендии.

НА ЗАМЕТКУ

Где найти работу

Проще всего - в центре Петербурга, в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, а также Невском и Приморском районах. На них приходится

40 процентов от общего числа городских вакансий. Это данные Центра занятости населения Петербурга. При этом большинство из них связано с различными сферами производства.

- Часто ищут инженеров-конструкторов, токарей, инженеров по ремонту технологического оборудования, электрогазосварщиков, - рассказывают аналитики. - На втором месте,15 процентов, - рабочие профессии, не требующие квалификации. На третьем, 14 процентов, - вакансии в сфере транспорта и логистики.

Водителям стоит поискать работу в Кировском районе - там 43 процента вакансий приходится на них и на транспортников. А 30 процентов рабочих мест в сфере строительства и недвижимости относится к Петроградскому району.

На заводах трудится много рабочих, готовых передать свой опыт молодым.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чтобы получить среднее профессиональное образование, необязательно бросать школу. Ученики после девятого класса могут, сдав ГИА, поступить на заочное отделение и продолжить обучение в десятом классе.