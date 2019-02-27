Звезды в спецовках

И правда, хорошего столяра или фрезеровщика порой сложнее сыскать, чем певицу или скрипача. Да и славы, а то и аплодисментов они заслуживают ничуть не меньше. «Комсомолка» выяснила, где профессионалы с руками могут показать свои таланты и получить признание.

«ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ СИЛОЙ СВОЕГО МАСТЕРСТВА!»

Так звучит девиз международного некоммерческого движения WorldSkills, которое занимается повышением стандартов подготовки кадров. Раз в два года одна из восьмидесяти стран- участниц союза проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. И в 2019 году конкурс приедет в Казань!

Разумеется, на пути к финалу нужно для начала стать победителем регионального этапа. В Петербурге он проходит каждую осень более чем по пятидесяти направлениям: от штукатурных и токарных работ до парикмахерского искусства и поварского дела.

К слову, в 2018-м жители Северной столицы, которые проявили себя дома и отправились на федеральный этап чемпионата, привезли оттуда 21 медаль. Андрей Зыков взял золото в номинации «Электроника», Никита Богданов стал лучшим столяром, Анне Овчинниковой не было равных в парикмахерском искусстве, Дмитрий Пожаров - первый в ремонте и обслуживании легковых автомобилей, а Анастасия Шемякова - в администрировании отеля.

Кроме того, петербургские профессионалы отлично показали себя в инженерном дизайне, фрезерных работах на станках с ЧПУ, производстве мебели, системном администрировании, администрировании отеля, медицинской оптике и лазерных технологиях.

Движение WorldSkills зародилось в 1947 году, когда квалифицированных рабочих рук катастрофически не хватало. Первые чемпионаты проводились для популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Россия присоединилась к союзу в 2012-м. За шесть лет прошло порядка пятисот региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов, в которых поучаствовало более ста тысяч человек.

Победители турнира не получают денежных призов, однако за медалью сразу же следуют заманчивые предложения от работодателей.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Этот конкурс ежегодно проводится Министерством труда. И каждый год номинации меняются. В 2019-м за звание лучших поборются плотники, пожарные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей, каменщики и бетонщики. Участников разных номинаций принимают разные регионы - именно там проходят состязания. Петербург и Ленобласть в список гостеприимных хозяев чемпионата профессионалов в этот раз не попали.

Призеры конкурса получают не только признание, но и денежные призы: от ста тысяч за бронзу до трехсот за первое место.

КСТАТИ

Свой конкурс есть не только у сварщиков, но и у работников сферы торговли и услуг. Его проводит Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга в ноябре каждого года. Участвуют в нем кассиры, продавцы, официанты, повара, флористы, обувщики, гладильщики, парикмахеры и дизайнеры одежды. Победители получают призы.