Радио ENERGY в седьмой раз организует праздник для всех любителей зимних видов спорта

Соревнования будут проведены дважды: 2 февраля и 2 марта. В первую дату состоятся соревнования по скоростному спуску на сноуборде. Во второй день ENERGY in the MOUNTAIN на «Игоре» будут определять лучших среди лыжников.

На мероприятии планируется разнообразная программа. На курорте будут работать ведущие Радио ENERGY, которые подготовят живые Dj-сеты. Всех участников ожидают призы от Радио ENERGY и партнёров мероприятия. Каждый сможет принять участие в конкурсах и получить сюрпризы от радиостанции. Чтобы попасть на соревнования в первый день, необходимо выложить свою фотографию в спортивной экипировке и со сноубордом в специальный альбом в ВКонтакте в сообществе Радио ENERGY Санкт-Петербург, придумать девиз для сноубордиста и внести свои данные в специальную заявку. Самые креативные получат пригласительные для себя и своего друга-болельщика. Все подробности акции можно посмотреть в сообществе Радио ENERGY Санкт-Петербург.

Победители получат призы.

Телефон: 8 (812) 321 88 44.

Стоимость: бесплатное участие.

Возрастное ограничение: 16+

ГДЕ: курорт «Игора» (54–й километр Приозерского ш., Ленинградская обл.).

КОГДА: 2 февраля и 2 марта 2019 года. С 11:00 до 17:00.