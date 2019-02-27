Урал - Зенит. 2 марта 2019: Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Первые весенние туры традиционно коварны для болельщиков. За время зимней паузы в чемпионате они успевают по своим командам соскучиться настолько, что до дня возобновления чемпионата отсчитывают часы. Но суровые коррективы вносит погода. Весна – это на календаре, а на улице во многих футбольных регионах в первых числах марта – сплошное снежное покрывало с трескучими морозами. На Урале, где «Зенит» должен сыграть в ближайшую субботу, 2 марта, от этой проблемы раньше «прятались» в манеже, что часто вызывало гневную реакцию приезжих команд. Мол, негоже играть под крышей на поле, которое хозяева, в отличие от гостей, знают вдоль и поперек.

Тревожный звоночек для назначенного между «Уралом» и «Зенитом» матча прозвенел на прошлой неделе. Когда первыми «пострадавшими» от стойкой зимы оказались болельщики тульского «Арсенала». Премьер-лига признала состояние поля негодным и перенесла матч «Арсенал» - ЦСКА в…Грозный. По Екатеринбургу подобных опасений не поступало. А сегодня «Урал» в клубном Твиттере предоставил доказательства благополучия стадиона, выложив фотографии пригожего для этого времени года газона.

Теперь к матчу, который у болельщиков «Зенита» вызовет повышенный интерес, а у некоторых игроков «Урала» - дополнительную мотивацию. Согласно давней футбольной истине – на свою бывшую команду настраиваются по-особенному и показывают порой в этих встречах такой футбол, какого от них не могли и ожидать. Полузащитник «Урала» Юрий Бавин приехал в Екатеринбург именно из «Зенита», которому в субботу будет доказывать, что был достоин в нем большего. Нападающий Владимир Ильин, воспитанник петербургского футбола, главную команду города на Неве и вовсе не заинтересовал. Как тут не попытаться напомнить, что «Зенит» был не прав? Ну, а другой нападающий, забивший в конце 2018 года несколько решающий голов, Андрей Панюков и вовсе принадлежит «Зениту»! Но возможности в очной встрече убедить Сергея Семака нападающий будет лишен – по условиям арендного соглашения Панюков играть против «Зенита» права не имеет. Или же клубы эту договоренность переиграли?

У «Зенита» последняя неделя – сплошные радости. За победой над «Фенербахче» и выходом в 1/ 8 Лигу Европы последовал «подарок» от главного тренера – Сергей Семак отменил сбор в Сочи, наградив футболистов возможностью готовиться к возобновлению чемпионата в Петербурге. В понедельник команда познакомилась с новым президентом – Александр Медведев, сменивший Сергея Фурсенко, в компании высшего руководства «Зенита» приезжал на базу и сразу озвучил задачи – победа не только в чемпионате России, но и выход в финал Лиги Европы. А сегодня команда поздравляла с 43-летием Сергея Семака, который перед тренировкой прошел испытание традиционным праздничным «тоннелем», а потом получил в подарок бутылку вина из рук президента.

У «Зенита» есть все основания отправиться в Екатеринбург на позитивной волне. А вот состав на матче в Екатеринбурге пока выглядит загадкой. Успеет ли восстановиться после травмы полузащитник Далер Кузяев? Рискнет ли Семак после феерического дебюта Сердара Азмуна снова его выпустить в стартовом составе, а кроме него еще двух нападающих? А если нет, останется ли на скамейке не набравший оптимальную форму Артем Дзюба?

Загадок Семаку подкинет и ровесник Дмитрий Парфенов, который прошлой весной привез в Санкт-Петербург Кубок Росcии, выигранный во главе канувшего в лету «Тосно». Под руководством Парфенова «Урал» из подвала таблицы переместился в середину, все чаще обращая внимание победами и поставленной игрой. «Зенит» же лимит осечек уже исчерпал. Конкуренты наступают на пятки, поэтому для удержания первого места нужно обязательно побеждать. Но…Ранней весной играть в столице Урала трудно по определению, а в этот раз, с учетом обстоятельств, «Урал» может и вовсе выдать лучший матч в сезоне.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – ничья (1:1).