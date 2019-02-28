Что такое прижизненный договор на ритуальные услуги и как его оформить в Санкт-Петербурге

Одни думают о конце жизни со страхом, другие - со смирением. Однако большинство людей не готовятся к смерти, согласитесь. Потеря близкого человека погружает в серьезный стресс, а многие, столкнувшиеся с этой бедой впервые, просто не знают, что делать. Нередко люди теряют деньги, время и нервы, доверяясь мошенникам, называющим себя ритуальными агентами. Избежать проблем самим и обезопасить своих близких можно при помощи прижизненного договора на погребение. Как его оформить в Петербурге, с чего начать - давайте попробуем разобраться.

ИЗ ИСТОРИИ

Вообще прижизненный договор уходит своими корнями в российскую историю. Наши предки веками сохраняли традиции погребения, задолго планируя свой уход. Русские бояре, купцы и князья возводили храмы и часовни, где завещали своей семье упокоить свой прах. Священнослужители рассказывают, что крестьяне в русских деревнях наказывали своим детям и родственникам, где и как их похоронить, зачастую своими руками сколачивали себе домовину, готовили узелок с вещами. Никто из них не торопился умирать, но, позаботившись заранее о своих проводах в последний путь, люди получали удовлетворение и душевный покой. И сейчас многие пожилые люди заранее копят на похороны. Но, увы, похоронные сбережения «съедаются» стремительной инфляцией, а ведь можно решить эту проблему по-другому.

В процедурном смысле прижизненный договор на погребальное обслуживание выглядит как обычный заказ с той лишь разницей, что в нем не задействована справка о смерти. А еще принципиальное отличие в том, что в этом случае сторонам легче обговорить многочисленные нюансы. Гораздо легче, чем при обычном заказе, оформляемом по факту смерти. Ведь в тех обстоятельствах на родственников действует фактор стресса. И можно что-то упустить. А предварительный договор - это и более взвешенные решения, и, главное, собственный выбор.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Если на имя умершего есть договор, то при организации похорон не придется доплачивать, искать хорошую ритуальную службу и продумывать детали. Такой договор дает возможность не обременять родственников заботами вкупе с расходами по организации, а также сохранить свои похоронные накопления и уберечь своих близких от обмана со стороны мошенников.

Заключить договор можно как на себя, так и в пользу родственников или знакомых. Срок действия - пять лет. В документе зафиксирован перечень услуг и ритуальных принадлежностей, которые человек выберет сам. Даже если со дня заключения договора цены на них выросли в несколько раз - не потребуется никаких доплат. Стоимость остается неизменной в течение срока действия. Оплатить можно все сразу или в рассрочку на шесть месяцев.

Даже после того, как договор был подписан и оплачен, заказчик имеет полное право его изменить. Можно заменить товары и услуги или переписать документ на другого человека. Кроме того, если по каким-то причинам надобность в прижизненном договоре отпала, он может быть расторгнут, а заказчику вернут всю оплаченную сумму.

КСТАТИ

Согласно исследованиям, подтверждаемым статистикой, люди, оформившие прижизненный договор на ритуальные услуги, живут на шесть - восемь лет дольше людей, пустивших столь важное дело на самотек. Основная причина - исчезает душевная тревога и волнения относительно печального события в будущем.

Настоятель храма при хосписе № 1 «Лахта» иерей Алексий Лебедев профессиональный медикФото: Личный архив

СЛОВО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЮ

«Каждый прожитый день - счастье»

Настоятель храма при хосписе № 1 «Лахта» иерей Алексий Лебедев профессиональный медик. Он пришел в хоспис как врач, а теперь здесь священствует. Он не только лечит, но и ведет беседы с людьми, больными раком, и их родными о смысле страданий, о том, как принимать неизбежную и скорую смерть и как вести себя после.

- Как люди относятся к смерти? Здесь можно говорить и о психологии, и о каких-то духовных аспектах восприятия. Я думаю, что определенные психологические этапы проходит каждый человек. Неважно, верующий или неверующий. Конечно же, это шок, испуг, порой растерянность - первый период восприятия. Он отмечается в медицине как первоначальное отрицание. Потом будет период агрессии, потом, может быть, период принятия. Для того, кто верует в Бога, упование на встречу с Господом облегчает этот шаг через порог, отделяющий земную жизнь от смерти. А люди неверующие, конечно же, относятся к болезни и смерти подчас очень тяжело. Я не отрицаю: есть люди очень мужественные, которые, к примеру, принимают страшный диагноз или смерть родного человека со стойкостью и не подают вида, что им страшно, что они растеряны, что они боятся этого. Я стараюсь говорить с людьми искренне, как бы тяжело это ни было, потому что только так и можно донести что-то до тех, кто оказался в такой ситуации, принять их боль, страдания и облегчить их.

Главная мысль в том, что любое лишение чего бы то ни было для нас дорогого учит ценить это. Смерть и тяжелая болезнь учат ценить нашу жизнь, ценить наших родных и близких, дорожить каждым днем, чтобы прожить его не зря. Я всегда об этом говорю, когда вижу, что больной впадает в отчаяние и уныние, начинает хоронить себя заживо. Надо жить. Радоваться сегодняшнему дню и благодарить Господа за то, что Он дал сегодняшний день. Потому что, заболев или потеряв близкого человека, ты понимаешь, какая красота, какое благолепие, какая радость вокруг тебя. И эта удивительная жизнь дарована Господом!