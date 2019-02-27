Энергия высокого полета

День, проведенный в службе эксплуатации линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ филиала «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», позволил корреспондентам «Комсомолки» ощутить себя настоящими электромонтерами - людьми, которые стоят за бесперебойным электроснабжением потребителей города и области, не боясь ни высоты, ни капризов природы.

ВЫСОТЫ БОЯТЬСЯ - В ЭНЕРГЕТИКИ НЕ ХОДИТЬ

Специалисты высоковольтных сетей «Ленэнерго» круглые сутки держат руку на пульсе города, отслеживая и оперативно устраняя технологические нарушения на многокилометровых ЛЭП. Труд этот не из легких, требует от персонала максимального профессионализма и смелости.

- Работа у нас очень разнообразная, включает в себя не только поднятие на опоры ЛЭП, но и расчистку просек, спиливание угрожающих линиям деревьев. Во время обходов приходится всегда быть начеку: обнаружить участок, где произошло нарушение, бывает не так-то просто, - объясняет электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6-го разряда филиала «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Антон Куимов.

Рабочий день у электромонтеров начинается рано утром. Получив наряд от старшего мастера, бригада энергетиков проверяет необходимый инвентарь и отправляется в сторону ЛЭП. Характер предстоящих работ зависит от ранее поступивших в филиал заявок - это может быть проверка напряжения, замена изоляции кабеля, ремонт шлейфов (отрезков соединительных проводов на воздушных линиях), выпиловка кустарников, а иногда и все сразу. Тут не обойтись без специального удостоверения вальщика леса, без допуска для работы на высоте.

РАБОТА «В ПОЛЯХ»

Без средств индивидуальной защиты тоже никуда - работающий на высоте персонал всегда полностью экипирован, а бригадный автомобиль загружен необходимым такелажем. Безопасность распространяется не только на людей, но и на оборудование, поэтому в арсенале высоковольтников всегда имеются комплекты грязестойкой усиленной изоляции, незаменимой в условиях города.

Разумеется, работа «в полях» требует от сотрудников закалки, выдержки и выносливости. Особенно когда речь идет об обеспечении надежного электроснабжения во время важных городских мероприятий, требующих от бригад круглосуточной проверки сетей. Кафе и ресторанов на опушке леса не встретишь, поэтому обедать покорителям ЛЭП зачастую приходится в чисто полевых условиях, по пути к очередному участку линии. А расположен он может быть в нескольких десятках километров от предыдущего. Например, на противоположном берегу Невы.

Однако истинный высоковольтник познается не на земле, а на опоре - первый подъем отсеивает тех, кто явно переоценил свои силы.

- Однажды к нам в бригаду пришел новый электромонтер. Толковый парень, отличные теоретические знания. Мы его спрашиваем: «Высоты боишься?» - он отвечает: «Нет, я готов». Ну и полез, - вспоминает Антон Куимов. - Когда дошел до низа первой траверсы, мы поняли, что парень себя переоценил: испугался, обхватил ее и ни туда ни сюда. Пришлось дружно его оттуда снимать. С тех пор на опорах не работает, только на земле.

Правда, успешный подъем - это лишь полдела. Оказавшись на высоте, электромонтер должен разложить трап шириной около 40 см, по которому он сможет добраться до гирлянды изоляторов. Глядя на это со стороны, понимаешь, что у энергетиков и канатоходцев есть много общего - от эмоций дыхание замирает.

ПОДГОТОВКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Работа на высоте требует от энергетиков особой подготовки. На базе учебного комплекса «Ленэнерго» в поселке Терволово ежегодно проводятся отборочные соревнования профессионального мастерства, победители которых становятся участниками всероссийских состязаний.

В минувшем году сотрудники «Санкт-Петербургских высоковольтных сетей» прошли специализированные курсы повышения квалификации. И наш герой, Антон Куимов, не исключение. Заняв первое место на

региональном конкурсе профмастерства, он вместе с коллегами отправился в Нижневартовск, где встретился с лучшими из лучших со всей страны. Слаженность и быстроту реакции петербургской команды тогда по достоинству оценили судьи.

- Уровень подготовки команд был крайне высоким. Мы изначально поставили перед собой высокую планку и не имели права ее не взять, - рассказывает Антон. - Преодолеть все этапы помогла поддержка коллег и накопленный багаж знаний. Правда, напряжение внутри не спадало ни на минуту!

Олег Белов