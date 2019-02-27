Труд без границ

АЙТИ, ФИНАНСЫ И ПЕДАГОГИКА

И это лишь малая часть тех специальностей, которыми овладеют петербуржцы предпенсионного возраста в рамках региональной программы «Демография». С 2019 по 2024 год на обучение почти двух тысяч человек потратят 122 миллиона рублей из городского и федерального бюджетов.

- Пойти учиться смогут даже занятые граждане, которые хотят повысить квалификацию или сменить работу. Неработающим будут выплачивать стипендию 11 280 рублей, - поделилась начальник отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости Петербурга Людмила Колдунова.

В комитете отметили, что обучение не только повысит конкурентоспособность предпенсионеров, но и поможет им сохранить социальное долголетие и повысить благосостояние. По словам профессора кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС Елены Васильевой, несмотря на огромный профессиональный опыт, знания работников старшего возраста не всегда соответствуют требованиям современного рынка труда. Эти образовательные программы восполнят пробелы в знаниях.

- Для развития человеческого капитала следует акцентировать внимание не на получении базовых трудовых навыков, а на сохранении трудовой активности и популяризации непрерывного образования, - уверена профессор.

К слову, получить направление на обучение можно в агентствах занятости населения Петербурга. С собой нужно взять паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. Если человек сомневается в выборе специальности, тут же проведут профориентационный тест.

ИСКУССТВО НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

Программа «Подготовка глухих и слабослышащих гидов для работы на русском жестовом языке в музеях Петербурга» действует с 2018 года. Тогда обучение в Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии и Всероссийском музее Пушкина прошли 10 человек. К концу 2019-го к программе присоединится более двадцати музеев.

Обучение гидов проходит в Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии и Всероссийском музее Пушкина. Фото: Форум труда.

Более того, люди с ограниченными возможностями могут попробовать себя в других творческих профессиях: изготовителя изделий из лозы и керамики, художника росписи по дереву, сборщика изделий, репетитора по вокалу, вышивальщицы и кружевницы. Оплачиваемые стажировки предлагает Центр занятости населения Петербурга. В 2018 году новые специальности освоили 30 человек. В планах на 2019-й - создать 136 мест стажировок.

- Стажировка позволяет закрепить знания. Появляется понимание рабочего процесса. Выпускник видит, каких навыков не хватает, - отметила Лилия Киселева из Центра занятости.

Также в 2018 году в Петербурге начала действовать программа «Социальная занятость инвалидов», которая помогает найти работу молодым людям с тяжелыми формами заболеваний. Уже трудоустроены 243 человека, которые изготавливают сувениры, изделия из керамики и мозаичные панно, работают в столярных, швейных, ткацких мастерских и оранжереях.

НА ЗАМЕТКУ

Пенсионную реформу обсудят на Санкт-Петербургском Международном форуме труда. 1 марта пройдет сессия «Пенсионная реформа и рынок труда: риски, прогнозы, международный опыт», модератором которой выступит директор Центра занятости населения Юлия Горохова. Также на площадке пройдет VIII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции «Рынок труда в контексте пенсионной реформы».

Затронут на форуме и проблемы трудоустройства людей с инвалидностью. В дискуссии 1 марта поучаствуют «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов и «Центр содействия трудоустройству. Кроме того, пройдет выставка петербургских сувениров, организованная благотворительными фондами города. Аутентичные изделия представят творческие работники с ограниченными возможностями.