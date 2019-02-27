Производство станет эффективнее, а рабочие профессии - престижнее

Петербург вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». К 2024 году планируется добиться устойчивого роста производительности труда на пять процентов ежегодно. Для этого на предприятиях внедрят уникальную методику бережливых технологий. Уже в 2019-м преобразятся семнадцать производств Северной столицы.

ТРЕХКРАТНЫЙ РОСТ

Еще в 2018 году правительство Петербурга и эксперты «Росатома» запустили пилотный проект по развитию производственных систем на промышленных предприятиях. Энергетики следуют нескольким простым правилам, которые оптимизируют производство получше математических расчетов. А ведь кому, как не атомщикам, знать толк в вычислениях?

Гарант роста - это культура бережного производства. Избавь склад от простоев, а сотрудника - от лишних передвижений, мотивируй его непрерывно совершенствовать навыки, научи не бояться брака, сразу сообщая о нем, и думать о своем главном клиенте - коллеге по цеху, который следующим получит деталь, - и производительность вырастет в несколько раз.

Эти принципы будет внедрять региональный центр компетенций (РКЦ), созданный на базе Комитета по труду и занятости населения Петербурга.

- Эксперты РКЦ, обученные «Росатомом», отправятся на предприятия на три месяца. Задача - создать там команду с высокими показателями, которая впоследствии будет делиться опытом с коллегами, - рассказала руководитель отдела развития комитета Анна Немцова, курирующая проект.

Она добавила, что к 2024 году в программе поучаствует не менее восьмисот производств. Протестировать методику удалось еще в прошлом году.

- Мы испытывали ее на двух предприятиях и в декабре подвели итоги. Машиностроительный завод «Армалит» повысил производительность в три раза, а акционерное общество «Компенсатор» снизило затраты на производство на 39 миллионов рублей, - отметила Немцова.

Естественно, вместе с прибылью вырастет и зарплата сотрудников. Работодатель будет попросту не заинтересован в том, чтобы отличный работник ушел на другое предприятие. - В Петербурге дефицит специалистов. Если вы откроете вакансии, то обнаружите, что рабочие руки ищут две трети объявлений. Берут хоть кого. Токарь? Лишь бы был, а потом уже научим. Цель нацпроекта - обучить конкурентоспособных профессионалов, чья ценность на рынке будет неоспорима.

ПОДОПЫТНЫЙ КОМИТЕТ

Более того, ведомство успело испытать программу и на себе. РКЦ уже создан на базе центров занятости Петербурга, которые тоже входят в национальную программу.

- Мы запустили пилотный проект в сентябре, внедрив те же технологии в одном из районных агентств занятости в Адмиралтейском районе. Клиент тратит время впустую, пока сотрудник что-то ксерокопирует, заполняет бумаги... Без бюрократических процедур работник может уделять гораздо больше времени индивидуальности клиента, изучить его способности и потребности. В итоге и поиск работы станет гораздо быстрее, - подчеркнула Анна.

Результатом станет единый стандарт, который возьмут на вооружение все центры занятости.

По мнению Немцовой, необходимость такой программы давно назревала. Без анализа организации труда на некоторые, казалось бы, очевидные вещи попросту не обращаешь внимания.

КСТАТИ

Темой III Международного Санкт-Петербургского форума труда как раз стала производительность. Представители федеральных ведомств 28 февраля расскажут руководителям предприятий, что они могут получить от участия в нацпроекте. И даже покажут: на площадке будут работать практические секции по быстрой переналадке оборудования, освоению инструментов бережливых технологий и формированию команды. Ведь пока сам начальник не загорится, цех не зашумит.